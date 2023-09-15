Ось як досягти плаского живота за 30 днів: простий спосіб

Якщо ви хочете швидко отримати підтягнутий живіт, переконайтеся, що ви правильно харчуєтеся та виконуєте необхідні комплекси вправ. Всього кілька порад від експертів допоможуть вам досягти бажаного результату.

Незалежно від того, яка мета вашого схуднення, ви маєте переконатися, що втрачаєте вагу у здоровий спосіб. Якщо ви будете обмежувати себе у їжі, це може обернутися проблемами зі здоров'я та стрімким набором ваги після завершення дієти. Про те, як правильно позбуватися жиру на животі, розповіла особиста тренерка Лаура Ендерс.

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Розподіляйте їжу на порції

Так, обмежувати себе у їжі не варто, проте таким самим шкідливим може бути й переїдання. Спробуйте відмовити себе від другої порції смаженої картоплі чи хліба, або принаймні контролюйте, скільки ви їсте. Нещодавні дослідження показують, що великі порції є однією з причин ожиріння.

Спробуйте їсти менше, проте частіше. Також ви можете порціонувати їжу заздалегідь, і це допоможе утриматися від переїдання.

Їжте продукти, багаті на корисні речовини

Відмовтеся від переробленої їжі, натомість споживайте цільні здорові продукти. Ви дасте своєму тілу поживні речовини, необхідні для покращення здоров’я, формування м’язів і стрункості,

– поділилася Ендерс.

Серед продуктів, які рекомендує тренерка – овочі та ягоди, зокрема чорниця, адже вона містить чимало клітковини та поживних речовин, проте не є калорійною. Окрім того, спробуйте додати до свого раціону гриби, вівсяну кашу та корисні жири, які можна знайти в авокадо.



Харчування дуже сильно впливає на вагу / Фото Pexels

Пийте багато води

Вода вкрай важлива для схуднення, і саме через це ви повинні вживати її у достатній кількості щодня.

Більшість людей зневоднені і навіть не підозрюють про це. Ваше тіло покладається на воду для виконання більшості функцій, включаючи усунення відходів і спалювання жиру. І часто ви довше почуватиметеся ситими, якщо будете пити багато води,

– розповіла тренерка Ендерс.

"Їж, чекай"

Лаура Ендерс також пропонує зробити своєю повсякденною звичкою практику "їж, чекай". Суть полягає в тому, щоб з'їсти невелику порцію їжі і після цього почекати ще 30 хвилин, щоб перевірити, чи ви справді голодні. Якщо відповідь "так", то ви можете з'їсти ще, проте в більшості випадків ви помітите, що насправді наїлися.

Втім, пам'ятайте про те, що не можна обмежувати себе, коли відчуваєте голод. Недостатня кількість калорій на день може призвести до закрепів, імунної дисфункції та навіть збільшення ваги.