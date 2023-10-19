Эти 5 чаев мгновенно избавят от кашля

Осенью следует быть особенно осторожными, чтобы не подхватить неприятную простуду, ведь погода меняется очень быстро и непредсказуемо. Но бороться с симптомами болезни можно с помощью душистых чаев.

Конечно, если вы заболели, нельзя откладывать лечение, так что вам следует обратиться к врачу, однако также существуют и естественные способы лечения, которые помогут уменьшить симптомы простуды или вообще избавиться от них. Какие же чаи лучше всего лечат кашель, рассказала зарегистрированная диетолог Кристина Манян.

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Чай из корня солодки

Корень солодки – это довольно распространенное растение, часто используемое в традиционной медицине для лечения простуды. Только в этой траве обнаруживается более 300 флаваноидов и полезных растительных соединений. Они могут действовать как сильные противомикробные и противовирусные средства и помогут в лечении причины кашля.

Не забывайте и о том, что корень солодки оказывает спазмолитическое действие и помогает расслабить мышцы дыхательной системы, и именно поэтому это растение очень полезно во время кашля.

Зеленый чай

Зеленый чай, как и корень солодки, также насыщен биоактивными растительными соединениями, которые могут оказывать противовоспалительное действие. По этой причине обычный зеленый чай, точно найдется у вас на кухне, может стать отличным выбором во время лечения простуды.



Зеленый чай очень полезен во время простуды / Фото Pexels

Одно из исследований показало, что полоскание горла зеленым чаем может и не устранять симптомы охриплости, однако оно помогает уменьшить интенсивность кашля у пациентов после операций на сердце.

Ромашковый чай

Это растение часто ассоциируют с улучшением сна и расслаблением, однако ромашка может быть полезна также во время кашля. Это связано с тем, что соединения растения обладают противоинфекционными и антивоспалительными свойствами, и это помогает организму бороться со многими болезнями, которые и вызывают кашель.

Мятный чай

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Лучший вид мяты, который вы можете использовать для целебного чая – это перечная мята. Исследования показывают, что мятный чай может быть очень полезен при инфекции носовых пазух и других симптомах простуды.

Чай из тимьяна

Тимьян часто используют в кулинарии, ведь он очень душистый, однако он также может помочь и бороться с кашлем. Заварите чай из этой ароматной травы, и вы почти сразу заметите уменьшение интенсивности кашля и перения в горле.