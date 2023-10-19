Ці 5 чаїв миттєво позбавлять від кашлю

Восени варто бути особливо обережними, щоб не підхопити неприємну застуду, адже погода змінюється дуже стрімко і непередбачувано. Та боротися з симптомами хвороби можна за допомогою запашних чаїв.

Звісно, коли ви захворіли, не можна відкладати лікування, тож вам варто звернутися до лікаря, проте також існують і природні способи лікування, які допоможуть зменшити симптоми застуди чи взагалі позбутися них. Які ж чаї найкраще лікують кашель, розповіла зареєстрована дієтологиня Христина Манян.

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Чай з кореня солодки

Корінь солодки – це досить поширена рослина, яку часто використовують у традиційній медицині для лікування застуди. Тільки у цій траві можна знайти понад 300 флаваноїдів та корисних рослинних сполук. Вони можуть діяти як сильні протимікробні та противірусні засоби та точно допоможуть у лікуванні причини кашлю.

Не забувайте й про те, що корінь солодки має спазмолітичну дію та допомагає розслабити м'язи дихальної системи, і саме тому ця рослина надзвичайно корисна під час кашлю.

Зелений чай

Зелений чай, як і корінь солодки, також насичений біоактивними рослинними сполуками, які можуть чинити протизапальну дію. З цієї причини звичайний зелений чай, що точно знайдеться у вас на кухні, може стати чудовим вибором під час лікування застуди.



Зелений чай надзвичайно корисний під час застуди / Фото Pexels ​

Одне з досліджень показало, що полоскання горла зеленим чаєм може і не усувати симптомів захриплості, проте воно допомагає зменшити інтенсивність кашлю у пацієнтів після операцій на серці.

Ромашковий чай

Цю рослину часто асоціюють з покращенням сну та розслабленням, проте ромашка може бути корисною також під час кашлю. Це пов'язано з тим, що сполуки рослини мають протиінфекційні та антизапальні властивості, і це допомагає організму боротися з багатьма хворобами, які і викликають кашель.

М'ятний чай

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Найкращий вид м'яти, який ви можете використати для цілющого чаю – це перцева м'ята. Дослідження показують, що м'ятний чай може бути надзвичайно корисним під час інфекції носових пазух та інших симптомах застуди.

Чай з чебрецю

Чебрець часто використовують у кулінарії, адже він надзвичайно запашний, проте він також може допомогти і боротися із кашлем. Заваріть чай з цієї ароматної трави, і ви майже відразу помітите зменшення інтенсивності кашлю та першіння у горлі.