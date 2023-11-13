Конечно, у каждого человека есть распорядок дня, и большинство людей пытаются его улучшить в течение всей жизни. Поэтому, вероятно, стоит последовать примеру рутины долгожителей, ведь обычно она состоит из здоровых и полезных привычек. О том, что именно следует делать утром, рассказал исследователь "голубых зон", где и живут долгожители, Дэн Бюттнер.

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Начинайте утро с питательного завтрака

Лучший завтрак, который вы можете употребить утром – это миска овсянки. Именно ее часто потребляют долгожители, особенно в холодные месяцы года. Но важно выбрать правильный сорт овса: лучшим для здоровья будет медленно готовящийся, а не запаривающийся кипятком.

Кроме того, для увеличения питательности каши вы можете добавить в нее немного миндаля или других измельченных орехов. Приготовление такого завтрака не займет много времени, но даст вам заряд энергии для продуктивной работы.

Проведите немного качественного времени с близкими

Утро может быть занято, однако перед тем, как приступать к работе, попробуйте уделить немного времени общению со своей семьей или партнером. Люди в голубых зонах являются профессионалами для того, чтобы ставить семью на первое место.

Ден Брюттнер считает, что концентрация на своей семье может быть одной из причин долголетия и психологического благополучия.

Выпейте кофе

Многие в голубых зонах начинают свой день с чашки кофе, но не добавляют к нему сахара и сливок. Кроме того, многие научные исследования показывают, что кофе помогает взбодриться утром и держать эту энергию весь день.



Кофе помогает проснуться / Фото Pexels

Кофе также помогает повысить настроение и бороться со стрессом; антиоксиданты в напитке могут снизить воспаление.

Определите намерения в день

Исследования показывают, что пожилые люди, которые ставят намерения в день, как правило, живут дольше людей, которые этого не делают. Итак, начинать день с постановки целей – это полезная и здоровая привычка, которую стоит перенять и себе, ведь она может продлить вашу жизнь.