Эти два напитка могут эффективно справиться с похмельем: это нужно знать

Зимние праздники приносят радость и счастье, но также часто оканчиваются похмельем. И для того, чтобы не чувствовать себя плохо в течение всего следующего дня, вам следует знать, как справиться с последствиями празднований.

Первое, что вам нужно знать – так это причина, по которой вы вообще имеете похмелье. Это происходит из-за действия этанола на ваш организм. Это токсическое химическое вещество является мочегонным средством, выводящим много жидкости из вашего тела. И фармацевт Аббас Канани рассказал, как с этим справиться и какие напитки пить.

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Вода

Именно потому, что ваше тело теряет очень много воды, вы, вероятно, и чувствуете себя так плохо на следующее утро. Для того чтобы восстановить водный баланс, вам нужно с самого утра выпить несколько стаканов воды. Лучше сделать это даже с вечера, прежде чем вы ляжете спать – так вы можете избежать похмелья вообще.

К тому же вода – это простая мягкая жидкость, которая не будет негативно влиять на вашу пищеварительную систему и поможет вам восстановить гидратацию.

Еще одна привычка, которую вам нужно приобрести – это употреблять воду между стаканами алкоголя. Это поможет избежать обезвоживания и уменьшит вероятность плохого самочувствия на следующее утро.

И хотя нет конкретного количества воды, которое вы должны употреблять каждый день, большинство экспертов сходятся во мнении, что около 8 стаканов в день будет вполне достаточно.



Вода может быть очень эффективной в борьбе с похмельем / Фото Pexels

Томатный сок

Да, вы могли об этом даже не подозревать об этом, и этот красный напиток может также быть очень полезным для поддержания гидратации и восполнения утраченных питательных веществ. Кроме того, он помогает восстановить функции печени, страдающей от употребления алкоголя.

Употребление томатного сока может помочь метаболизировать и расщеплять алкоголь более эффективно, то есть он не будет задерживаться в вашем теле так долго,

– поделился фармацевт.

Как и в отношении воды, не существует установленного количества томатного сока, которое вы выпить, и, скорее всего, будет достаточно всего одного стакана. Томатный сок вполне безопасен в небольших порциях, и если вы пьете слишком много, это может повысить уровень калия в вашем организме.