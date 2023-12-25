Ці два напої можуть ефективно впоратися з похміллям: це потрібно знати

Зимові свята приносять радість і щастя, але також часто закінчуються похміллям. І для того, щоб не почуватися погано протягом всього наступного дня, вам варто знати, як впоратися з наслідками святкувань

Перше, що вам потрібно знати – так це причину, через яку ви взагалі маєте похмілля. Це відбувається через дію етанолу на ваш організм. Ця токсична хімічна речовина є сечогінним засобом, який виводить багато рідини із вашого тіла. Та фармацевт Аббас Канані розповів, як із цим впоратися і які напої пити.

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Вода

Саме через те, що ваше тіло втрачає дуже багато води, ви, ймовірно, і почуваєтеся так погано наступного ранку. Тож для того, щоб відновити водний баланс, вам потрібно з самого ранку випити кілька склянок води. Найкраще зробити це навіть звечора, перед тим, як ви ляжете спати – так ви можете уникнути похмілля взагалі.

До того ж вода це проста м'яка рідина, яка не буде негативно впливати на вашу травну систему та допоможе вам відновити гідратацію.

Ще одна звичка, яку вам потрібно набути – це вживати воду між склянками алкоголю. Це допоможе уникнути зневоднення та зменшить ймовірність поганого самопочуття на наступний ранок.

І хоча немає конкретної кількості води, яку ви повинні вживати щодня, більшість експертів сходяться на думці, що близько 8 склянок на день буде цілком достатньо.



Вода може бути дуже ефективною у боротьбі з похміллям / Фото Pexels

Томатний сік

Так, ви могли про це навіть не підозрювати про це, та цей червоний напій може також бути надзвичайно корисним для підтримки гідратації та заповнення втрачених поживних речовин. Окрім того, він допомагає відновити функції печінки, яка страждає від вживання алкоголю.

Вживання томатного соку може допомогти метаболізувати та розщеплювати алкоголь ефективніше, тобто він не затримуватиметься у вашому тілі так довго,

– поділився фармацевт.

Як і щодо води, не існує встановленої кількості томатного соку, яку ви маєте випити, та, скоріш за все, буде достатньо всього однієї склянки. Томатний сік цілком безпечний у невеликих порціях, та якщо ви вип'єте надто багато, це може підвищити рівень калію у вашому організмі.