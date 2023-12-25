Существуют общие рекомендации по здоровью сна, и согласно им вам нужно спать от 7 до 9 часов каждую ночь. А хороший сон невероятно сильно влияет на ваш организм – от когнитивных функций до контроля настроения и иммунитета – а это особенно важно зимой, в сезон простуд.

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Чем важна регулярность сна

Одно недавнее исследование 2023 года показало, что есть еще один фактор, который стоит учитывать, когда вы отдыхаете – это регулярность вашего сна. Определяется она как обычная последовательность времени сна и бодрствования. Оказывается, если вы постоянно меняете свой график сна, или его вообще нет, это может быть даже более сильным предвестником риска смертности и определенных проблем со здоровьем, чем недостаточное количество сна.

Поэтому для того, чтобы улучшить свои привычки, здоровье и гигиену сна, вам следует попробовать ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. В ходе исследования ученые исследовали сон 60 тысяч человек, и оказалось, что люди, которые имели наиболее регулярный график сна, имели на 20 – 40% более низкий риск смерти по какой-либо причине.



Регулярный график сна очень важен для здоровья / Фото Pexels

А что считается регулярным графиком сна? Это значит, что вам следует просыпаться и ложиться примерно в одинаковые часы каждый день. Например, если вы можете ложиться каждый вечер между 22:00 и 23:00, а просыпаться с 7 до 8 утра.

Как улучшить свой график сна

После того, как вам стало известно, что график сна действительно влияет на здоровье, пора его наладить. Конечно, гораздо проще контролировать засыпание – вы можете просто начать ложиться в одинаковое время, и впоследствии ваше тело начнет засыпать действительно быстро. Но для того чтобы легко просыпаться, вам может понадобиться будильник.

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И вам может показаться, что в выходные и праздники можно позволить себе отдыхать дольше, и это может негативно повлиять на ваш общий график отдыха. Поэтому старайтесь не создавать разрыв больше, чем в час, даже в праздничные дни.