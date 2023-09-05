Вот как убрать жир на руках: 3 эффективных упражнения

Если вам беспокоит состояние ваших рук и вы хотите похудеть или укрепить свои мышцы, некоторые упражнения подойдут лучше других. Попытайтесь делать их регулярно, и вы уже совсем скоро заметите результат.

Жир на руках, особенно на задней их части – проблема, преследующая очень большое количество людей. Для того чтобы избавиться от него, к сожалению, вам придется заниматься комплексными тренировками. Избавиться от жира точечно только в одном участке невозможно, однако некоторые упражнения помогут укрепить мышцы рук.

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Как укрепить руки

Для того чтобы подтянуть тыльную сторону рук, на которой расположены трицепсы, вам понадобится выполнять специальные упражнения для увеличения сухой мышечной массы. Впрочем, вам также придется заниматься тренировками на все тело, чтобы снизить количество жира, иначе вы просто не заметите результата.

Итак, для того чтобы потерять жир на руках (да и в любых других зонах), вам нужно соблюдать правила длительной потери веса: употреблять сбалансированную здоровую пищу с большим количеством питательных веществ, спать по крайней мере 6 – 8 часов в сутки и регулярно заниматься упражнениями.

Отличная новость для вас состоит в том, что упражнения для трицепсов подтянут не только ваши руки, но и пресс. Вы приведете большую часть тела в рабочий режим и сожжете больше калорий. Некоторые движения более эффективны в том, чем другие, поэтому они нужны для ваших регулярных тренировок.

Каждое из упражнений нужно выполнять без отдыха и делать как можно больше повторений за 30 секунд. Если это покажется слишком легкой задачей, увеличьте длину выполнения упражнений до минуты.

Отжимание в трех точках

Чтобы выполнить это упражнение, станьте в позицию для отжиманий, однако одну ногу опустите коленом на пол, а другую оставьте вытянутой, чтобы образовать ровную линию от головы до пяти.

Затем согните локти под углом 45 градусов, чтобы опустить туловище к земле. Оттолкнитесь руками, чтобы вернуться к исходному положению и повторите упражнение снова.



Отжим очень полезны для мышц рук / Фото Pexels

Жим трицепсов на коленях

Начинать упражнение следует в планке на коленях и локтях, ваши предплечья должны быть устремлены вперед, ладони на полу. Затем нажмите на ладони, чтобы выпрямить руки. В то же время поднимите бедра и выпрямите ноги, выполняйте в течение 30 секунд.

Круги для рук с планкой

Это упражнение может оказаться достаточно сложным для новичков, однако очень эффективно в борьбе с жиром на руках и наращивании мышц. Опуститесь в обычную планку, ладони должны быть расставлены на ширине плеч и смотреть вперед.

Затем поднимите одну руку вперед, чтобы ваш бицепс оказался рядом с вашим ухом. Начните делать круговые обороты рукой в течение 15 секунд, затем измените направление и повторите. После этого вам следует сменить руки и повторить упражнение еще раз.