Об определенных продуктах, мешающих нам спокойно заснуть рассказала медсестра-консультантка, получившей степень магистра наук Шерил Литгоу.

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Она говорит, что для того, чтобы улучшить режим сна, важно проанализировать, что и когда мы едим.

Если вы испытываете проблемы со сном, то одним из самых плохих продуктов, которые мешают уснуть есть шоколад. В молочном и белом шоколаде много сахара, который может повысить уровень сахара в крови и нарушить сон.

Также стоит отказаться от сыра, если у вас проблемы со сном. Выдержанный сыр содержит большое количество аминокислот тирамина, которые могут привести к ухудшению сна.

Возможной причиной плохого сна является чипсы, которые содержат много соли, что увеличивает задержку воды. Кроме того, чипсы плохо влияют на настроение, так что вы не сможете заснуть, потому что вас будут беспокоить негативные мысли.

Шерил Литтгоу советует не слишком поздно ужинать, избегать употребления сахара и кофеина перед сном, чтобы уснуть.