Ось як прибрати жир на руках: 3 ефективні вправи

Якщо вам турбує стан ваших рук і ви хочете схуднути у них чи зміцнити свої м'язи, деякі вправи підійдуть краще за інші. Спробуйте робити їх регулярно, і ви вже зовсім скоро помітите результат.

Жир на руках, особливо на задній їх частині – проблема, що переслідує дуже велику кількість людей. Для того, щоб позбутися його, на жаль, вам доведеться займатися комплексними тренуваннями. Позбутися жиру точково тільки в одній ділянці неможливо, проте деякі вправи допоможуть зміцнити м'язи рук.

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Як зміцнити руки

Для того, щоб підтягнути тильну сторону рук, на якій розташовані трицепси, вам знадобиться виконувати спеціальні вправи для збільшення сухої м'язової маси. Втім, вам також доведеться займатися тренуваннями на все тіло, щоб зменшити кількість жиру, інакше ви просто не помітите результату.

Отож, для того, щоб втратити жир на руках (та й в будь-яких інших зонах), вам потрібно дотримуватися правил тривалої втрати ваги: вживати збалансовану здорову їжу з великою кількістю поживних речовин, спати принаймні 6 – 8 годин на добу та регулярно займатися вправами.

Чудова новина для вас полягає в тому, що вправи для трицепсів підтягнуть не тільки ваші руки, але й прес. Ви приведете більшу частину свого тіла у робочий режим та спалите більше калорій. Деякі рухи ефективніші у цьому, ніж інші, тож саме вони потрібні для ваших регулярних тренувань.

Кожну з вправ потрібно виконувати без відпочинку і робити якомога більше повторень за 30 секунд. Якщо це здасться вам надто легкою задачею, збільште довжину виконання вправ до хвилини.

Віджимання в трьох точках

Для того, щоб виконати цю вправу, станьте у позицію для віджимань, проте одну ногу опустіть коліном на підлогу, а іншу залиште витягнутою, щоб утворити рівну лінію від голови до п'яти.

Згодом зігніть лікті під кутом 45 градусів, щоб опустити тулуб до землі. Відштовхніться руками, щою повернутися до вихідного положення та повторіть вправу знову.



Віджимання дуже корисні для м'язів рук / Фото Pexels​

Жим трицепсів на колінах

Починати вправу варто у планці на колінах і ліктях, ваші передпліччя мають бути спрямовані вперед, долоні на підлозі. Потім натисніть на долоні, щоб випрямити руки. Водночас підніміть стегна та випряміть ноги, виконуйте протягом 30 секунд.

Кола для рук з планки

Ця вправа може виявитися досить складною для новачків, проте є дуже ефективною у боротьбі з жиром на руках та нарощуванні м'язів. Опустіться в звичайну планку, долоні мають бути розставлені на ширині плечей та дивитися вперед.

Потім підніміть одну руку вперед, щоб ваш біцепс опинився поряд з вашим вухом. Почніть робити кругові оберти рукою протягом 15 секунд, а потім змініть напрямок і повторіть. Після цього вам варто змінити руки та повторити вправу ще раз.