О преимуществах отказа от алкоголя рассказала медицинский директор Американского совета по медицине ожирения Рекха Кумар.

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Для тех, кто умеренно пьет алкоголь, месячный перерыв не сильно повлияет на их организм, а вот те, кто алкоголем злоупотребляют, увидят заметные результаты в течение месяца.

Восстановится поврежденная печень

Если вы перестанете пить алкоголь, печень восстановит свои привычные функции и начнет расщеплять токсины, которые производит организм.

Уменьшится риск сердечных заболеваний

Исследование 2022 показало, что потребление алкоголя в умеренных количествах для людей в возрасте до 40 лет не приносит пользы для здоровья, а только риски.

Всем, кто заботится о здоровье сердца, врач Амитова Досгупта рекомендовал снизить потребление алкоголя и увеличить физическую активность, которая также повышает уровень хорошего холестерина.

Уменьшится риск развития рака

Риск развития рака, связанного с алкоголем, растет, чем больше алкоголя он регулярно употребляет со временем.

Данные за 2013 год, опубликованы в American Journal of Public Health Trusted Source, подсчитали, что около 3,5% смертей от рака в США были связаны с алкоголем

Можно быстрее похудеть

Чрезмерное потребление алкоголя может привести к увеличению веса, а это значит, что отказ от алкоголя может привести к потере веса.

"Если люди, сильно пьющие, прекращают пить алкоголь на длительный период времени, они могут заметить потерю веса, уменьшение жира в животе", - отметил врач.

Улучшатся умственные способности

Лучше избегать алкоголя молодым людям до 21 года, поскольку употребление алкоголя может ухудшать память и развитие мозга.

Улучшится сон

исследование показывают, что употребление большого количества алкоголя перед сном приводит к замедленному засыпанию и ухудшению сна низкого качества.