Вот как есть меньше и все равно чувствовать себя сытыми

Если вы пытаетесь худеть или просто следите за здоровым весом, вы знаете, что единственный способ потерять килограммы – тратить больше калорий, чем вы потребляете. Это можно легко сделать без назойливого и опасного ощущения голода.

Чувство сытости после еды является чрезвычайно важной частью здорового питания, поэтому просто ограничить себя в продуктах во время диеты – это точно не лучшая идея, и это даже может привести к многочисленным заболеваниям. Введите несколько других правил в пище. О них рассказала зарегистрированная диетология Джули Аптон.

Интересно Эти продукты лучше всего сжигают жир: вот что рассказала диетология

Ограничьте разнообразие продуктов

Да, некоторые действительно говорят, что разнообразие – это изюминка жизни, однако очень часто самое большое количество различных продуктов и является причиной, по которой вы переедаете. Вы уже, наверное, заметили, что за праздничным ужином или на вечеринке вы едите гораздо больше, чем привыкли.

У этого явления существует научное название – сенсорно-специфическое насыщение. Это психологический феномен, который очень важен для похудения. Оказывается, если вы будете есть одинаковую пищу в течение длительного времени, ваше удовольствие от ее употребления в конечном итоге уменьшится.

Одно из исследований American Journal of Clinical Nutrition показало, что сенсорное насыщение одинаково влияет и на женщин с нормальным весом, и на страдающих ожирением. Поэтому ограничение разнообразия продуктов может действительно помочь контролировать вес.

Откажитесь от жирной и сладкой пищи

Продукты из магазина, которые кажутся вам необыкновенно вкусными – сладости, бургеры или жареный картофель были специально приготовлены таким образом, чтобы они очень быстро усваивались и вы хотели есть их еще и еще.

Кроме того, Clinical Chemistry опубликовала исследование по поводу того, что продукты, содержащие некоторые комбинации сахаров и рафинированных углеводов, а также жиров и соли, могут вызвать зависимость.



Жирная и сладкая пища приводят к набору лишнего веса / Фото Pexels

Да, после употребления такой пищи ваше настроение точно улучшится, ведь она вызывает дофаминовую реакцию в мозге, однако это заставит вас потребовать большего количества этого продукта, даже если на самом деле вы не голодны.

Больше спите

Да, оказывается, недосып может вызвать переедание, а здоровое количество сна играет решающую роль в контроле гормонов голода.

Так что если вы поспали плохо, или не спали вообще – скорее всего, в течение дня вы будете чувствовать сильнее, чем обычно, голод.

Взрослым для нормального самочувствия нужно примерно 7 – 9 часов сна, и это поможет восстановить баланс необходимых гормонов и облегчит поддержание нормального веса.