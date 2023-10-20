Ось як їсти менше і все одно почуватися ситими

Якщо ви намагаєтеся худнути чи просто слідкуєте за здоровою вагою, ви знаєте, що єдиний спосіб втратити кілограми – це витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Це можна легко зробити без настирливого і небезпечного відчуття голоду.

Почуття ситості після прийому їжі є надзвичайно важливою частиною здорового харчування, тож просто обмежити себе у продуктах під час дієти – це точно не найкраща ідея, і це навіть може призвести до численних захворювань. Натомість впровадьте кілька інших правил у їжі. Про них розповіла зареєстрована дієтологиня Джулі Аптон.

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Обмежте різноманітність продуктів

Так, деякі справді кажуть, що різноманітність – це родзинка життя, проте дуже часто саме велика кількість різних продуктів і є причиною, через яку ви переїдаєте. Ви вже, мабуть, помітили, що за святковою вечерею чи на вечірці ви їсте набагато більше, ніж звикли.

У цього явища існує наукова назва – сенсорно-специфічне насичення. Це психологічний феномен, який дуже важливий для схуднення. Виявляється, якщо ви їстимете однакову їжу протягом тривалого часу, ваше задоволення від її споживання зрештою зменшиться.

Одне з досліджень American Journal of Clinical Nutrition показало, що сенсорне насичення однаково впливає і на жінок з нормальною вагою, і на тих, що страждають від ожиріння. Тож обмеження різноманітності продуктів може й справді допомогти контролювати вагу.

Відмовтеся від жирної та солодкої їжі

Продукти з магазину, які здаються вам надзвичайно смачними – солодощі, бургери чи смажена картопля були спеціально приготовані таким чином, щоб вони надзвичайно швидко засвоювалися і ви хотіли їсти їх ще і ще.

Окрім того, Clinical Chemistry опублікувала дослідження щодо того, що продукти, які містять деякі комбінації цукрів і рафінованих вуглеводів, а також жирів та солі, можуть викликати залежність.



Жирна та солодка їжа призводять до набору зайвої ваги / Фото Pexels​

Так, після вживання такої їжі ваш настрій точно покращиться, адже вона викликає дофамінову реакцію в мозку, проте це змусить вас жадати більшої кількості цього продукту, навіть якщо насправді ви не голодні.

Більше спіть

Так, виявляється, недосип може спричинити переїдання, а здорова кількість сну відіграє вирішальну роль у контролі гормонів голоду.

Тож якщо ви поспали погано, або не спали взагалі – скоріш за все, протягом дня ви відчуватимете сильніший, ніж зазвичай, голод.

Дорослим для нормального самопочуття потрібно приблизно 7 – 9 годин сну, і це точно допоможе відновити баланс необхідних гормонів та полегшить підтримку нормальної ваги.