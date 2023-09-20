Не выбрасывайте яичную скорлупу: вот 5 способов использовать ее

Если вы любите начинать свой день с яичницы или просто используете яйца в выпечке или в других блюдах, у вас точно остается немало скорлупы. Впрочем, не стоит сразу бросать ее в мусорку: есть немало способов, как вы можете использовать ее на своей кухне.

Яйца можно использовать множеством различных способов: вы можете варить их, жарить, добавлять в тесто или соусы. Но вы могли и не подозревать о том, что и у скорлупы от яиц есть так же много способов использования. О том, что можно сделать с остатками яиц, рассказала эксперт по здравоохранению Кара Джиллиан Браун.

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Удобрите домашние растения

Если на вашем подоконнике стоят фиалки, фикусы или герани, вы можете использовать яичную скорлупу в качестве удобрения. Просто размельчите ее на маленькие кусочки и добавьте к почве, и со временем она станет насыщенной кальцием. Особенно полезно это будет в случае, если вы выращиваете у себя на подоконнике овощи – помидоры или перец.

Часто именно эти культуры страдают от гнили из-за нехватки кальция.

Очистите кастрюли и сковородки

Вы могли и не подозревать, но измельченная скорлупа, смешанная с мыльным раствором, может помочь отчистить даже самые устаревшие пятна грязи и жира.

Хотя яичная скорлупа и кажется хрупкой, перед ней не устоит ни одна частица грязи на вашей посуде. К тому же такой способ чистки будет щадящим и экологичным, ведь вам не придется использовать химические моющие средства.



Яичная скорлупа может стать моющим средством / Фото Pexels

Приготовьте костный бульон

Да, даже яичную скорлупу можно снова использовать в кулинарии, ведь в ней много коллагена, а также других питательных веществ, в частности кальция и глюкозы. Если вы добавите к бульону несколько скорлуп от яиц, это может дать немало преимуществ для здоровья.

Сделайте мел

Если вы интересуетесь искусством или просто ищете интересное занятие на вечер, изготовление мела своими руками может быть интересным вариантом. Для того чтобы сделать ее, вам следует смешать измельченную скорлупу, муку, воду и пищевые красители.

Таким образом вы можете сделать немало разноцветного мела своими руками, и к тому же он точно не будет опасен даже для маленьких детей.

Покормите птиц

Оказывается, птицы любят есть запеченную яичную скорлупу, поскольку она дает им нужное количество кальция. Если у вашего дома есть кормушка, вы можете сохранить яичные скорлупы и потом подкормить птиц, которые будут искать еду осенью и зимой.