Не викидайте яєчну шкаралупу: ось 5 способів використати її

Якщо ви полюбляєте починати свій день з яєчні чи просто використовуєте яйця у випічці чи інших стравах, у вас точно залишається чимало шкаралупи. Втім, не варто відразу кидати її у смітник: є чимало способів, як ви можете використати її на своїй кухні.

Яйця можна використовувати у безліч різноманітних способів: ви можете варити їх, смажити, додавати у тісто чи соуси. Та ви могли й не підозрювати про те, що й у шкаралупи від яєць є так само багато використань. Про те, що можна зробити з залишками яєць, розповіла експертка з охорони здоров'я Кара Джилліан Браун.

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Удобріть домашні рослини

Якщо на вашому підвіконні стоять фіалки, фікуси чи герані, ви можете використати яєчну шкаралупу як добриво. Просто подрібніть її на маленькі шматочки та додайте до ґрунту, і з часом він стане насиченим кальцієм. Особливо корисно це буде у випадку, якщо ви вирощуєте в себе на підвіконні овочі – помідори чи перець.

Часто саме ці культури страждають від гнилі через недостачу кальцію.

Почистьте каструлі та сковорідки

Ви могли й не підозрювати, та подрібнена шкаралупа, змішана з мильним розчином, може допомогти відчистити навіть найбільш застарілі плями бруду та жиру.

Хоч яєчна шкарлупа і здається крихкою, перед нею не встоїть жодна частинка бруду на вашому посуді. До того ж такий спосіб чищення буде щадним та екологічним, адже вам не доведеться використовувати хімічні мийні засоби.



Яєчна шкаралупа може стати засобом для миття / Фото Pexels

Приготуйте кістковий бульйон

Так, навіть яєчну шкаралупу можна знову використовувати у кулінарії, адже у ній є чимало колагену, а також інших поживних речовин, зокрема кальцію та глюкози. Якщо ви додасте до бульйону кілька шкаралуп від яєць, це може дати чимало переваг для впшого здоров'я.

Зробіть крейду

Якщо ви цікавитеся мистецтвом або просто шукаєте цікаве заняття на вечір, виготовлення крейди власними руками може бути цікавим варіантом. Для того, щоб зробити її, вам варто змішати подрібнену шкаралупу, борошно, воду та харчові барвники.

Таким чином ви можете зробити чимало різнокольорової крейди своїми руками, і до того ж вона точно не буде небезпечною навіть для маленьких дітей.

Погодуйте птахів

Виявляється, пташки полюбляють їсти запечену яєчну шкаралупу, оскільки вона дає їм потрібну кількість кальцію. Тож якщо біля вашого дому є годівника, ви можете зберегти яєчні шкаралупи та потім підгодувати птахів, що шукатимуть їжу восени та взимку.