Если вы хотите улучшить свою кожу и увлажнить ее, самое время воспользоваться розовой водой. Это средство известно уже на протяжении веков и все еще не утратило своей актуальности.
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Чем полезна розовая вода
Это чудодейственное средство может прекрасно подойти людям с проблемной кожей, ведь розовая вода обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может уменьшить угри, экзему, дерматит, покраснение кожи и даже псориаз.
В этой жидкости содержатся терпены и гликозиды, что способствует лечению прыщей. Кроме того, розовая вода глубоко увлажняет кожу изнутри и помогает восстановить баланс жидкости. А благодаря антиоксидантам, в частности флавоноидам и витаминам С и Е, вещество может уменьшить морщины и пигментные пятна.
Содержащиеся в средстве вещества помогают мягко очищать кожу и удалять кожный жир и бактерии, а это влияет на цвет вашего лица. Также средство обладает мочегонными свойствами и может устранить застой жидкости в организме. Так розовая вода позволяет избавиться от отеков на руках, ногах, под глазами и на лице.
Розовая вода увлажняет лицо / Фото Pexels
Если вы чувствительны к синтетическим ароматам, розовая вода может стать превосходной заменой духов. А сладкий аромат снимет стресс и напряжение и вызовет чувство покоя.
Учитывайте и то, что использовать розовую воду можно не только на коже, но и на волосах. Если ваши локоны сухие и секущиеся, вы можете ополаскивать пряди, и увлажняющие соединения и антиоксиданты улучшат ваши волосы.