Вы неправильно хранили хлеб: вот как это нужно делать

Конечно, это очень неприятно: достать буханку хлеба и обнаружить, что она уже испортилась. И когда хлеб черствеет или плесневеет, вы уже не можете с ним многое сделать. Но избежать этого достаточно просто.

В продуктовых магазинах вы можете найти хлеб во множестве различных упаковок: пластиковых или бумажных, но какая из них самая лучшая? Если ваш хлеб часто портится еще до того, как вы его доедете, то, вероятно, вы неправильно его храните.

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Как правильно хранить хлеб

Прежде всего эксперты предостерегают от того, чтобы хранить ваш хлеб в бумажных пакетах. Обычно в такой упаковке хлеб продают в пекарнях, и хотя такая обертка, конечно, более экологична, она негативно влияет на продолжительность хранения продукта.

Оказывается, бумажный пакет позволяет испариться всей влаге и ускоряет процесс черствения. Итак, если вы приобрели хлеб в бумажном пакете, попробуйте переложить его в многоразовый полиэтиленовый пакет на застежке.

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Если вы храните хлеб при комнатной температуре, убедитесь, что вы положили его в наиболее прохладное место вашей кухни. Тепло ускоряет засыхание хлеба, а вместе с герметичным пакетом это приведет к заплесневанию.



Хлеб нужно хранить в прохладном месте / Фото Pexels

Поэтому прежде всего нужно убедиться, что хлеб лежит как можно дальше от плиты, холодильника или других источников тепла.

Если же вы сомневаетесь, успеете ли вы съесть целую буханку до того, как продукт испортится, заморозьте его. Для людей, которые едят всего ломтик или два в день, лучшим вариантом будет порезать его на ломтики, герметично упаковать и хранить в морозильной камере.