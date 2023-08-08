Ви неправильно зберігали хліб: ось як це потрібно робити

Звісно, це надзвичайно неприємно: дістати буханку хліба й виявити, що вона вже зіпсувалася. І коли хліб черствіє чи пліснявіє, ви вже не можете з ним багато чого зробити. Та уникнути цього досить просто.

У продуктових магазинах ви можете знайти хліб у безлічі різних упаковок: пластикових чи паперових, проте яка з них найкраща? Якщо ваш хліб часто псується ще до того, як ви його доїсте, ймовірно, ви неправильно його зберігаєте.

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Як правильно зберігати хліб

Перш за все, експерти застерігають від того, щоб зберігати ваш хліб у паперових пакетах. Зазвичай в такій упаковці хліб продають у пекарнях, і хоча така обгортка, звісно, є більш екологічною, вона негативно впливає на тривалість зберігання продукту.

Виявляється, паперовий пакет дозволяє випаруватися усій волозі вийти та прискорює процес черствіння. Тож якщо ви придбали хліб у паперовому пакеті, спробуйте перекласти його до багаторазового поліетиленового пакету на застібці.

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Якщо ж ви зберігаєте хліб за кімнатної температури, переконайтеся, що ви поклали його у найбільш прохолодне місце вашої кухні. Тепло прискорює засихання хліба, а вкупі з герметичним пакетом це призведе до запліснявіння.



Хліб потрібно зберігати у прохолодному місці / Фото Pexels

Тож перш за все потрібно переконатися, що хліб лежить якомога далі від плити, холодильника чи інших джерел тепла.

Якщо ж ви сумніваєтеся, чи ви встигнете з'їсти цілу буханку до того, як продукт зіпсується, заморозьте його. Тож для людей, які їдять всього скибочку чи дві на день, найкращим варіантом буде порізати його на скибочки, герметично запакувати та зберігати у морозильній камері.