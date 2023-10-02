Некоторые побочные эффекты включают увеличение веса, расстройство желудка и осложнения во время беременности. Кому нельзя употреблять виноград рассказала доктор медицинских наук Мадху Шарма.

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Расстройство желудка

Если у вас есть непереносимость салициловой кислоты, которую содержит виноград, то может возникнуть воспаление желудочно-кишечного тракта, боль в животе, диарея и вздутие живота.

Доктор медицинских наук Джесси Федер говорит, что следует избегать кислого или не очень спелого винограда, поскольку он имеет более высокую кислотность.

Диарея

Продукты с высоким содержанием сахара могут вызвать диарею. Виноградный сок может вызвать диарею у людей, поскольку содержит сахар.

Увеличение веса

Употребление слишком большого количества винограда может привести к быстрому накоплению калорий. Помните, что виноград очень калорийный.



Виноград обладает побочными свойствами / Фото Today Show

Осложнения во время беременности

Виноград содержит ресвератрол – мощный полифенолом, содержащийся в красном вине. В исследовании было обнаружено, что добавки ресвератрола вызывают проблемы с поджелудочной железой у развивающегося плода. Хотя в исследовании ничего не идет против винограда, впрочем лучше перестраховаться.

Удушье у детей

Неразрезанные фрукты обычно могут вызвать удушье у детей, особенно в возрасте от 6 до 12 месяцев. Чтобы ребенок не подавился, обязательно давайте ему разрезанный виноград.

Виноградина имеет размеры, которые способны блокировать дыхательные пути ребенка, поэтому важно быть очень осторожными.

Аллергия

Аллергия на виноград встречается редко. Аллергические реакции варьируются от незначительного раздражения кожи до анафилаксии. Последний случай случается крайне редко, но помните, что злоупотреблять виноградом все же не стоит.

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Проблемы с почками

В отчете Национальный институт диабета, заболевания органов пищеварения и почек говорится, что люди с запущенной хронической болезнью почек и диабетом ограничивают потребление винограда.

Кашель и головная боль

Чрезмерное употребление винограда может привести к першению в горле. В некоторых случаях это может сопровождаться кашлем или болью в горле.

Исследование признало виноград одним из продуктов, которые могут вызвать мигрень или головную боль у некоторых людей.