Некоторые побочные эффекты включают увеличение веса, расстройство желудка и осложнения во время беременности. Кому нельзя употреблять виноград рассказала доктор медицинских наук Мадху Шарма.
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- Расстройство желудка
Если у вас есть непереносимость салициловой кислоты, которую содержит виноград, то может возникнуть воспаление желудочно-кишечного тракта, боль в животе, диарея и вздутие живота.
Доктор медицинских наук Джесси Федер говорит, что следует избегать кислого или не очень спелого винограда, поскольку он имеет более высокую кислотность.
- Диарея
Продукты с высоким содержанием сахара могут вызвать диарею. Виноградный сок может вызвать диарею у людей, поскольку содержит сахар.
- Увеличение веса
Употребление слишком большого количества винограда может привести к быстрому накоплению калорий. Помните, что виноград очень калорийный.
Виноград обладает побочными свойствами / Фото Today Show
- Осложнения во время беременности
Виноград содержит ресвератрол – мощный полифенолом, содержащийся в красном вине. В исследовании было обнаружено, что добавки ресвератрола вызывают проблемы с поджелудочной железой у развивающегося плода. Хотя в исследовании ничего не идет против винограда, впрочем лучше перестраховаться.
- Удушье у детей
Неразрезанные фрукты обычно могут вызвать удушье у детей, особенно в возрасте от 6 до 12 месяцев. Чтобы ребенок не подавился, обязательно давайте ему разрезанный виноград.
Виноградина имеет размеры, которые способны блокировать дыхательные пути ребенка, поэтому важно быть очень осторожными.
- Аллергия
Аллергия на виноград встречается редко. Аллергические реакции варьируются от незначительного раздражения кожи до анафилаксии. Последний случай случается крайне редко, но помните, что злоупотреблять виноградом все же не стоит.
- Проблемы с почками
В отчете Национальный институт диабета, заболевания органов пищеварения и почек говорится, что люди с запущенной хронической болезнью почек и диабетом ограничивают потребление винограда.
- Кашель и головная боль
Чрезмерное употребление винограда может привести к першению в горле. В некоторых случаях это может сопровождаться кашлем или болью в горле.
Исследование признало виноград одним из продуктов, которые могут вызвать мигрень или головную боль у некоторых людей.