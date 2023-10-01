Если вы хотите добиться того, чтобы ваша спальня всегда выглядела аккуратно без слишком большого количества усилий с вашей стороны, вам сначала нужно понять, какое же основное предназначение этой комнаты и убрать все лишнее. О том, как это лучше сделать, рассказала Керри Ипма, эксперт-организатор и основательница Clutter Keeper.

Интересно 3 легких способа охладить вино, если оно теплое: интересные советы

Посортируйте свои вещи

Да, правда проста – чем меньше у вас вещей, тем проще их убирать и организовывать. Итак, первый шаг к организации вашей комнаты – избавиться от тех вещей, которые вы не пользуетесь и которые вам не нужны.

Важно видеть все вместе, потому что вы можете не знать или не осознавать, что накопилось 20 пар джинсов. Это может помочь вам со следующим шагом, а именно редактированием – решением того, что оставить, бросить, подарить,

– поделилась экспертка Керри Импа.

Также снова продумайте, где должны храниться все ваши вещи. Возможно, способ, к которому вы привыкли за годы, на самом деле не самый лучший.

Вытрите пыль и уберите комнату

К сожалению, для того чтобы в дальнейшем поддерживать порядок, вам сначала придется произвести тщательную уборку своей комнаты. Когда вы избавились от всего хлама и ненужных вещей, сделать глубокую уборку будет гораздо проще.



Тщательная уборка комнаты важна / Фото Pexels

Уберите во всех уголках и удаленных шкафах, которых вы избегали раньше, почистите стены, плинтусы и мебель.

Используйте контейнеры

Контейнеры будут отличной находной как для вашего шкафа, так и для вашего стола, ведь они помогут организовать вещи, более эффективно использовать поверхности и избегать беспорядка.

Если вы заметили, что на комоде или рабочем столе накапливается слишком много вещей, но все они вам нужны, и вы не можете выбросить их, тогда попробуйте использовать небольшие контейнеры и складывать в них бумаги, ручки и книги.