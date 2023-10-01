3 секрета, которые помогут держать свою комнату в порядке

Поддерживать порядок в шкафах и ящиках может казаться сложным занятием, однако сделать это будет гораздо легче, если вы узнаете несколько простых секретов.

Если вы хотите добиться того, чтобы ваша спальня всегда выглядела аккуратно без слишком большого количества усилий с вашей стороны, вам сначала нужно понять, какое же основное предназначение этой комнаты и убрать все лишнее. О том, как это лучше сделать, рассказала Керри Ипма, эксперт-организатор и основательница Clutter Keeper.

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Посортируйте свои вещи

Да, правда проста – чем меньше у вас вещей, тем проще их убирать и организовывать. Итак, первый шаг к организации вашей комнаты – избавиться от тех вещей, которые вы не пользуетесь и которые вам не нужны.

Важно видеть все вместе, потому что вы можете не знать или не осознавать, что накопилось 20 пар джинсов. Это может помочь вам со следующим шагом, а именно редактированием – решением того, что оставить, бросить, подарить,

– поделилась экспертка Керри Импа.

Также снова продумайте, где должны храниться все ваши вещи. Возможно, способ, к которому вы привыкли за годы, на самом деле не самый лучший.

Вытрите пыль и уберите комнату

К сожалению, для того чтобы в дальнейшем поддерживать порядок, вам сначала придется произвести тщательную уборку своей комнаты. Когда вы избавились от всего хлама и ненужных вещей, сделать глубокую уборку будет гораздо проще.



Тщательная уборка комнаты важна / Фото Pexels

Уберите во всех уголках и удаленных шкафах, которых вы избегали раньше, почистите стены, плинтусы и мебель.

Используйте контейнеры

Контейнеры будут отличной находной как для вашего шкафа, так и для вашего стола, ведь они помогут организовать вещи, более эффективно использовать поверхности и избегать беспорядка.

Если вы заметили, что на комоде или рабочем столе накапливается слишком много вещей, но все они вам нужны, и вы не можете выбросить их, тогда попробуйте использовать небольшие контейнеры и складывать в них бумаги, ручки и книги.