3 секрети, які допоможуть тримати свою кімнату в порядку

Підтримувати порядок у шафах та шухлядах може здаватися складним заняттям, проте зробити це буде набагато легше, якщо ви знатимете кілька простих секретів.

Якщо ви хочете досягти того, щоб ваша спальня завжди виглядала охайно без надто великої кількості зусиль з вашого боку, вам спершу потрібно зрозуміти, яке ж основне призначення цієї кімнати і прибрати звідти усе зайве. Про те, як це найкраще зробити, розповіла Керрі Іпма, експертка-організатор і засновниця Clutter Keeper.

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Посортуйте свої речі

Так, правда проста – що менше у вас речей, то простіше їх прибирати та організовувати. Отож, перший крок до організації вашої кімнати – позбутися тих речей, якими ви не користуєтеся та які вам не потрібні.

Важливо бачити все разом, тому що ви можете не знати або не усвідомлювати, що накопичилося 20 пар джинсів. Це може допомогти вам з наступним кроком, а саме редагуванням – вирішенням того, що залишити, кинути, подарувати,

– поділилася експертка Керрі Імпа.

Також ще раз продумайте, де мають зберігатися всі ваші речі. Можливо, спосіб, до якого ви звикли за роки, насправді не найкращий.

Витріть пил та приберіть кімнату

На жаль, для того, щоб у подальшому підтримувати порядок, вам спершу доведеться зробити ретельне прибирання своєї кімнати. Коли ви позбулися усього мотлоху та непотрібних речей, зробити глибоке прибирання буде набагато простіше.



Ретельне прибирання кімнати важливе / Фото Pexels​

Приберіть в усіх куточках та віддалених шафах, яких ви уникали раніше, почистьте стіни, плінтуси та меблі.

Використовуйте контейнери

Контейнери будуть чудовою знахідною як для вашої шафи, так і для вашого столу, адже вони допоможуть організувати речі, більш ефективно використовувати поверхні та уникати безладу.

Якщо ви помітили, що на вашому комоді чи робочому столі накопичується надто багато речей, але всі вони вам потрібні, і ви не можете викинути їх, тоді спробуйте використовувати невеликі контейнери та складати у них папери, ручки і книги.