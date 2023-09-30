В большинстве случаев используются инструменты, которые есть у вас дома. Это может быть ведро со льдом и солью, бумажное полотенце или виноград.

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Ведро со льдом и солью

Соль снижает температуру замерзания воды, поэтому дополнительный лед может растопить и поглотить тепло вина.

Если вы добавите бутылку в ведро с соленой ледяной водой (около 1 стакана обычной поваренной соли подойдет), ваше вино достигнет идеальной температуры в считанные минуты.

Бумажное полотенце + морозилка

Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте ее в морозильную камеру. Бутылка с вином охладится всего за 15 минут. Обратите внимание, что этого времени достаточно красного вина. Белым винам нужно гораздо больше времени.

Замороженный виноград

Помните, что использование кубиков льда для охлаждения вина является серьезной ошибкой. Когда лед тает, он разбавляет вино и ослабляет общий вкус.

Лучше всего добавлять в стакан замороженный виноград. Температура вашего вина снизится, а в вине нет дополнительной воды.