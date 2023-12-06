Если вы не можете представить себе утро без чашки свежесваренного кофе или холодного сока, у экспертов есть для вас плохие новости. Доктор Даниель Амен, специалист по расстройствам мозга, убежден, что эти два привычных напитка могут принести вам немало вреда.

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Какие напитки вредны для мозга

Объясняя, какие напитки могут быть наиболее вредными для мозга, врач определил фруктовый сок и кофе как одни из самых "плохих" вариантов. И согласно некоторым исследованиям, большинство людей действительно знают о потенциальном вреде многих напитков, однако сок все еще ошибочно считается полезным.

Итак, если вы употребляете фруктовые соки в надежде получить нужную организму клетчатку, вы ее там не найдете. Во время приготовления фруктового сока она теряется, вместо этого вы потребляете очень много добавленного сахара.



Сок содержит очень много сахара.

Кроме того, фруктовый сок также является провоспалительным продуктом и может заложить основу для появления диабета, поэтому он также вреден для вашего мозга. Постоянное потребление фруктового сока может привести к повышению уровня сахара в крови, что может разъедать ваши кровеносные сосуды, и в конце концов вы не будете получать хороший приток крови к мозгу.

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Так что недостатков в потреблении фруктового сока действительно много: он вызывает и воспаление, и привыкание, а также повышает вероятность ожирения и диабета. Эти заболевания могут повлиять на появление депрессии и деменции.

Но навредить мозгу может и низкий уровень сахара. Именно по этой причине доктор Амен советует избегать в своем рационе кофеина. Именно это вещество может снизить приток крови к мозгу на 30%, и это может стать причиной появления болезни Альцгеймера.