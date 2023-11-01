Некоторые из факторов, показывающих, сколько человек сможет прожить, находятся вне нашего контроля, однако другие связаны с образом жизни, частотой физических упражнений и правильностью питания. О тесте, который может рассказать многое о состоянии вашего здоровья, рассказала доктор Натали Азар.

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Что влияет на продолжительность жизни

Врач Натали Азар убеждена, что простой тест "сесть и встать" может показать вероятность смерти человека в возрасте от 51 до 80 лет в ближайшем будущем. Также этот тест известен как "подъем сидя" и может помочь измерить разные факторы долголетия, в том числе и здоровье сердца, силу и гибкость рук и ног.

Как провести тест

Этот тест не требует никакого оборудования и вы можете провести его фактически где угодно – вам нужно только место на полу, чтобы сесть.



Гибкость и сила очень важны для долголетия / Фото Pexels

Вы должны перейти от стояния к позиции сидя со скрещенными ногами, а затем снова подняться, используя только ноги и корпус. Когда вы начинаете тест, вы имеете 10 баллов, и при использовании любой из нижеприведенных частей тела вы отнимаете по одному баллу.

Нельзя использовать:

руку;

колено;

предплечье;

руку на колене или бедре;

боковую часть ноги.

Если вы набираете на этом тесте небольшое количество баллов, это может свидетельствовать о том, что скоро вы можете умереть. Врач Азар ссылалась на одно исследование 2012 года.

Исследование показало, что чем ниже показатель, тем больше шансов умереть в течение следующих шести лет,

– поделилась она.

Вы должны стремиться достичь 8 баллов или более – именно это покажет, что у вас есть здоровая сердечно-сосудистая система, нормальная аэробная подготовка и баланс. В опубликовавшем исследовании Европейское общество кардиологов, приняли участие 2002 участника, и 68% из них были мужчинами.

И результаты показали, что те участники, набравшие меньше баллов, имели в шесть раз больше шансов умереть за набравших 8 и более баллов.