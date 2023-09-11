Настало время для осенней уборки: 3 вещи, которые вы должны очистить

Конечно, большинство людей регулярно делают уборку, однако в большинстве своем она достаточно поверхностная, и вы избегаете каждую неделю вычищать некоторые проблемные места своего дома. Но осенняя уборка – лучшее время, чтобы наконец их убрать.

Уборка является очень важной частью быта, и когда дело доходит до осенней уборки, вам лучше придерживаться плана, чтобы точно не забыть все важные пункты.

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Вытрите пыль со всех полок и декора

Первое, что нужно сделать во время уборки – это убрать всю пыль с имеющихся в вашей квартире поверхностей. Убедитесь, что вы не пропустили элементы декора – маленькие статуэтки и вазы или сервизы, на которых за год скапливается немало пыли и грязи.

Сосредоточьтесь прежде всего на местах, которые обычно пропускаете во время уборки, в том числе в труднодоступных углах и на дверных рамах. Вы могли и не догадываться, сколько паутины там может оказаться!

Почистите ковры

Линси Рецлафф, эксперт по психическому здоровью, убеждена, что осенняя уборка – это лучшее время для того, чтобы обновить вид вашего пола. Попытайтесь очистить паркетные полы, и вы заметите, насколько уютнее ваше помещение станет после этого.

Кроме того, чистка ковров, которая занимает достаточно много времени, может стать еще одним шагом в вашей генеральной уборке.



Чистка ковров очень важна / Фото Pexels

Выберите тщательную очистку паром. Он не только удаляет грязь и аллергены, но и омолаживает волокна, благодаря чему ваш дом будет чувствовать себя как новый.

– поделился эксперт по уборке Томми Мелло.

Помойте окна

Мытье окон – еще одна важная составляющая генеральной уборки. Для того чтобы достичь наилучшего результата, очистите окна извне и изнутри.

Вы будете удивлены, сколько света попадет в вашу комнату, если ваши окна будут блестеть от чистоты. Убедитесь, что вы очистили не только стекла, но и раму окон.