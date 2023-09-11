Настав час для осіннього прибирання: 3 речі, які ви повинні очистити

Звісно, більшість людей регулярно роблять прибирання, проте здебільшого воно досить поверхневе, і ви уникаєте кожного тижня вичищати деякі проблемні місця свого помешкання. Та осіннє прибирання – найкращий час, щоб нарешті їх прибрати.

Прибирання є дуже важливою частиною побуту, і коли справа доходить до осіннього прибирання, вам краще дотримуватися плану, щоб точно не забути про усі важливі пункти.

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Витріть пил з усіх полиць та декору

Перше, що потрібно зробити під час прибирання – це прибрати увесь пил з поверхонь, що є у вашій квартирі. Переконайтеся, що ви не пропустили елементи декору – маленькі статуетки та вази чи сервізи, на яких протягом року скоплюється чимало пилу та бруду.

Зосередьтеся перш за все на місцях, які зазвичай пропускаєте під час прибирань, зокрема у важкодоступних кутах та на дверних рамах. Ви могли й не здогадуватися, скільки павутини там може опинитися!

Почистіть килими

Лінсі Рецлафф, експертка з психічного здоров'я, переконана, що осіннє прибирання – це найкращий час для того, щоб оновити вигляд вашої підлоги. Спробуйте очистити паркетні підлоги, і ви помітите, наскільки затишнішим ваше приміщення стане після цього.

Окрім того, чищення килимів, яке забирає досить багато часу, може стати ще одним кроком у вашому генеральному прибиранні.



Чищення килимів дуже важливе / Фото Pexels​

Виберіть ретельне очищення парою. Він не тільки видаляє бруд і алергени, але й омолоджує волокна, завдяки чому ваш дім відчуватиме себе як новий,

– поділився експерт з прибирання Томмі Мелло.

Помийте вікна

Миття вікон – ще одна важлива складова генерального прибирання. Для того, щоб досягти найкращого результату, почистьте вікна ззовні й зсередини.

Ви будете здивовані, скільки світла потрапить у вашу кімнату, якщо ваші вікна блищатимуть від чистоти. Переконайтеся, що ви очистили не тільки скло, але й раму вікон.