Эти 5 простых советов помогут защитить зубы и избежать лишних походов к стоматологу

Здоровье зубов очень важно, и следить за ним нужно постоянно, а не вспоминать только тогда, когда они начинают болеть. Так что если вы хотите лучше заботиться о своей полости рта, эти простые советы вам помогут.

Походы к стоматологу могут быть изнурительными и неприятными, но также и очень дорогими. Да вы можете позаботиться о своих зубах так, чтобы осмотры у стоматолога быть только "для галочки", а ваша полость рта оставалась здоровой. О том, как это сделать, рассказал Навин Хосла из NowPatient.

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Чистите зубы дважды в день

Да, этот совет может показаться очень очевидным, но многие люди на самом деле этого не делают. Чистка зубов дважды в день имеет ключевое значение для здоровья не только зубов, но и десен, и оно может предотвратить такие неприятные заболевания как кариес и воспаление десен.

Впрочем, не забывайте и о том, что нужно использовать зубную щетку с мягкой щетиной и чистить так, чтобы достичь каждого уголка зуба, вращая щетку под разными углами. Помните и о том, что в выбранной зубной пасте должен быть фтор.

Каждый день используйте зубную нить

К сожалению, использование зубной нити не является повседневной рутиной для большинства людей, но на самом деле это может существенно снизить количество зубного налета и уменьшить вероятность образования кариеса и болезней десен.

Использование зубной нитью по крайней мере ежедневно поможет сохранить ваши зубы и десны крепкими, а также поможет сохранить свежее дыхание,

– рассказал Навин Хосла.

Уменьшите потребление сахара

Сахар – это одна из основных причин образования кариеса, так что если вы уменьшите его количество в своем рационе, это точно достаточно быстро пойдет в пользу вашей полости рта. Это будет хорошо не только для ваших зубов, но и для организма в целом.

Вы можете начать с уменьшения количества сладких газированных напитков в рационе и постепенно начинать пить как можно больше воды – это также пойдет вам на пользу.



Уменьшение сахара в рационе поможет уберечь зубы / Фото Pexels

Бросьте курить

Курение может привести не только к пожелтению зубов, но и к их вероятной потере. Кроме того, эта привычка приводит также и к заболеваниям десен.

Табак уменьшает количество кислорода в крови, а это значит, что если ваши десны не в хорошем состоянии, они не смогут заживать так быстро, а у курящих заболевание десен развивается гораздо быстрее, чем у некурящих,

– поделился фармацевт.

Используйте лечебный ополаскиватель для полости рта

Использование лечебного, а не косметического ополаскивателя для рта может оказать существенное влияние на здоровье ваших зубов. Это также даст немало преимуществ и вашей гигиене.

Использование ополаскивателя поможет вам более эффективно очистить участки, до которых не достает щетка, и так вы сможете предотвратить заболевание десен и уменьшить образование зубного налета.