Ці 5 простих порад допоможуть захистити зуби і уникнути зайвих походів до стоматолога

Здоров'я зубів надзвичайно важливе, і слідкувати за ним потрібно постійно, а не згадувати тільки тоді, коли вони починають боліти. Тож якщо ви хочете краще піклуватися про свою ротову порожнину, ці прості поради вам допоможуть.

Походи до стоматолога можуть бути виснажливими та неприємними, але також і надзвичайно дорогими. Та ви можете попіклуватися про свої зуби так, щоб огляди у стоматолога бути тільки "для галочки", а ваша ротова порожнина залишалася здоровою. Про те, як це зробити, розповів Навін Хосла з NowPatient.

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Чистьте зуби двічі на день

Так, ця порада може здатися дуже очевидною, але чимало людей насправді цього не роблять. Чищення зубів двічі на день має ключове значення для здоров'я не тільки зубів, але і ясен, і воно може попередити такі неприємні захворювання як карієс та запалення ясен.

Втім, не забувайте й про те, що потрібно використовувати зубну щітку із м'якою щетиною, та чистити так, щоб досягти кожного куточка зуба, обертаючи щітку під різними кутами. Пам'ятайте і про те, що у обраній зубній пасті має бути фтор.

Щодня використовуйте зубну нитку

На жаль, використання зубної нитки не є повсякденною рутиною для більшості людей, але насправді це може суттєво зменшити кількість зубного нальоту та зменшити ймовірність утворення карієсу та хвороб ясен.

Користування зубною ниткою принаймні раз на день допоможе зберегти ваші зуби та ясна міцними, а також допоможе зберегти свіже дихання,

– розповів Навін Хосла.

Зменште споживання цукру

Цукор – це одна з основних причин утворення карієсу, тож якщо ви зменшите його кількість у своєму раціоні, це точно досить швидко піде на користь вашій ротовій порожнині. Та це буде добре не тільки для ваших зубів, але і для організму в цілому.

Ви можете почати зі зменшення кількості газованих солодких напоїв у раціоні та поступово починати пити якомога більше води – це також піде вам на користь.



Зменшення цукру в раціоні допоможе вберегти зуби / Фото Pexels

Киньте палити

Куріння може призвести не тільки до пожовтіння зубів, але і до їхньої імовірної втрати. Окрім того, ця звичка спричиняє також і захворювання ясен.

Тютюн зменшує кількість кисню в крові, а це означає, що якщо ваші ясна не в хорошому стані, вони не зможуть заживати так швидко, а у тих, хто курить, захворювання ясен розвивається набагато швидше, ніж у некурців,

– поділився фармацевт.

Використовуйте лікувальний ополіскувач для порожнини рота

Використання лікувального, а не косметичного ополіскувача для рота може спричинити суттєвий вплив на здоров'я ваших зубів. Це також дасть чимало переваг і вашій гігієні.

Використання ополіскувача допоможе вам більш ефективно очистити ділянки, до яких не дістає щітка, і так ви зможете запобігти захворюванню ясен та зменшити утворення зубного нальоту.