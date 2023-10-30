Долголетие – это одна из тех вещей, к которой стремятся почти все люди, впрочем, это может быть проще, чем вам кажется. Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья – соблюдать правильный образ жизни. О том, какие продукты следует есть, рассказала эксперт Диана Бунтаджева.

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Фрукты и овощи

Эти продукты очень богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, во фруктах и овощах содержится немало клетчатки, поэтому они помогут снизить риск заболевания целым рядом болезней, которые могут угрожать долголетию. В частности, регулярное употребление овощей и фруктов может оградить вас от сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.

Особенно полезными считаются листовые и разноцветные овощи, поэтому старайтесь их употреблять каждый день.

Орехи

Орехи и даже разнообразные семена богаты полезными жирами, клетчаткой и даже белоком, а это помогает снизить риск сердечных заболеваний и способствовать контролю веса. Кроме того, именно так вы сможете снабдить свой организм всеми необходимыми питательными веществами.

Вы можете добавить небольшую горсть орехов в свой рацион как здоровый перекус или добавлять их в различные блюда. Главное, помните о контроле порций, ведь орехи – это достаточно калорийный продукт.



Орехи содержат немало полезных веществ / Фото Pexels

Оливковое масло

Оливковое масло считается основным продуктом средиземноморской диеты, однако вы помните о том, что наибольшую пользу вы получите именно от масла первого отжима.

Этот продукт может снизить риск сердечных заболеваний и продлить продолжительность жизни – а все из-за содержания мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Оливковое масло можно использовать в качестве заправки в салаты и множество других блюд. Впрочем, и ее не стоит употреблять излишне, ведь это может привести к набору лишнего веса.

Бобовые

Если вы хотите добавить в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и минералами, вам подойдут фасоль. чечевица и нут. Они не только защитят от многих заболеваний, но и сделают вас сытыми и дадут необходимый заряд энергии в день.

Йогурт

Ферментированные продукты, в том числе и йогурт, очень богаты пробиотиками, а значит, могут способствовать здоровому микробиому кишечника. Регулярное употребление таких продуктов может улучшить пищеварение и иммунитет, поэтому подумайте над тем, чтобы включить в свой рацион йогурт, кефир или даже квашеную капусту.