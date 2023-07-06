Прекратите переедать: вот 5 советов, как это сделать

Скорее всего, вы когда-то оказывались в такой ситуации: вы уже наелись, но тарелка еще не пуста, а вокруг – еще куча вкусной еды, и вы не останавливаетесь. Такая привычка может стать губительной для вашего здоровья.

Если вы хотите похудеть, но постоянно срываетесь на переедание и не можете придерживаться запланированной диеты, эксперты имеют для вас несколько простых решений этой проблемы. Попытайтесь следовать этим несложным советам, и вы совсем скоро заметите результат.

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Не ограничивайте себя в еде

Этот совет может показаться странным тем, кто стремится похудеть, однако он остается крайне действенным. Крайне важно не только не ограничивать себя в количестве пищи, которую вы употребляете в день, но и не пропускать отдельные ее приемы.

Последние исследования показали, что люди, стабильно пропускающие ужин, более склонны к избыточному весу и ожирению, чем те, кто едят вечером. Кроме того, следует помнить и о том, что когда вы очень долго не едите, уровень сахара в вашем организме стремительно падает, а уровень стресса растет. Тело переходит в режим голодания и ваш аппетит растет. В таком состоянии люди склонны к перееданию и потреблению нездоровой, высококалорийной пищи.

Ваш голод может быть эмоциональным

Если вы часто переедаете, это может свидетельствовать о том, что ваш голод не столько физический, сколько эмоциональный. Важно уметь их отличать, и попытаться утолять эмоциональный голод другими способами, а не бесконтрольным потреблением вредной пищи.

Физический голод возникает медленно, он нарастает и со временем становится все интенсивнее. Если ваш голод физический, вы со временем будете съесть что угодно, чтобы утолить его. Настоящий голод также может сделать вас раздражительным и слабым.

Эмоциональный голод обычно появляется внезапно, скорее всего, в ответ на какие-то негативные эмоции: скуку, стресс, одиночество и так дальше.

Ваше тело действительно не голодно. Оно ищет приток гормона хорошего самочувствия дофамина, который вы можете получить, употребляя определенную пищу, а именно переработанные углеводы. Они, как правило, вызывают больший выброс дофамина, поэтому большинство людей желают их,

– объяснила доктор Хайме Харпер.



Иногда люди едят из-за скуки, а не из-за реального голода / Фото Pexels

Начните питаться осознанно

Привить себе эту привычку может быть непросто, особенно в случае, если вы в течение многих лет реагировали на эмоциональный голод. Но осознанное питание может помочь наладить связь между вашим умом и телом.

Весь концепт осознанного питания сосредоточен на внимательности к потребляемой пище. Важно обдумывать, действительно ли вы голодны, перед тем, как вы начинаете есть. Также попробуйте оставаться сосредоточенными на ужине или обеде и не отвлекаться на другие мысли, когда вы едите.

Если вы решили съесть какую-нибудь пищу, наслаждайтесь ею и не думайте ни о чем другом, пока не насытитесь. Правда, исследования показали достаточно противоречивые результаты по поводу того, поможет ли такая техника похудеть, однако она точно принесет пользу вашему здоровью.

Ведите пищевой журнал

Внимательность к еде может помочь вам приобрести еще одну полезную привычку – вести дневник, в котором вы будете записывать все продукты, которые едите в течение дня.

Это помогает определить провокационную пищу, особенно ту, которую вы обычно едите без реальной причины,

– рассказала диетолог Ханна Кощак.



Ведение пищевого журнала поможет контролировать количество пищи / Фото Pexels

Так вы сможете отказаться от конфет, к которым невольно тянетесь во время работы, или высококалорийного латте, которое купили только потому, что заметили красивое кафе за углом. Эксперт убеждена, что даже через две недели ведения дневника вы заметите значительный результат.

Ешьте меньше продуктов с высоким уровнем обработки

Человеческий организм по-разному реагирует на цельную и обработанную пищу. Итак, попробуйте избегать упакованных продуктов, на которых написан длинный перечень ингредиентов, часть из которых невероятно сложно произнести. Ученые доказали, что люди, которые едят много обработанной пищи, употребляют на 500 калорий больше ежедневно, чем те, кто ест цельные продукты.

Пища с высоким уровнем обработки также провоцирует ожирение и ряд других проблем со здоровьем.