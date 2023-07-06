Припиніть переїдати: ось 5 порад, як це зробити

Певно, ви колись опинялися у такій ситуації: ви вже наїлися, але тарілка ще не пуста, а навколо – ще купа смачної їжі, і ви не зупиняєтеся. Така звичка може стати згубною для вашого здоров'я.

Якщо ви прагнете схуднути, але постійно зриваєтеся на переїдання і не можете дотримуватися запланованої дієти, експерти мають для вас кілька простих розв'язань цієї проблеми. Спробуйте дотримуватися цих нескладних порад, і ви зовсім скоро помітите результат.

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Не обмежуйте себе в їжі

Ця порада може видатися дивною тим, хто прагне схуднути, проте вона залишається вкрай дієвою. Вкрай важливо не тільки не обмежувати себе у кількості їжі, яку ви споживаєте на день, але і не пропускати окремі її прийоми.

Останні дослідження показали, що люди, які стабільно пропускають вечерю, більш схильні до надмірної ваги та ожиріння за тих, хто їсть ввечері. Окрім того, варто пам'ятати й про те, що коли ви дуже довго не їсте, рівень цукру в вашому організмі стрімко падає, а рівень стресу зростає. Тіло переходить у режим голодування, і ваш апетит зростає. У такому стані люди схильні до переїдання та споживання нездорової, висококалорійної їжі.

Ваш голод може бути емоційним

Якщо ви часто переїдаєте, це може свідчити про те, що ваш голод є не стільки фізичним, скільки емоційним. Важливо вміти їх відрізняти, і спробувати тамувати емоційний голод іншими способами, а не безконтрольним споживанням шкідливої їжі.

Фізичний голод виникає повільно, він наростає і з часом стає все більш інтенсивним. Якщо ваш голод фізичний, ви з часом будете з'їсти будь-що, аби втамувати його. Справжній голод також може зробити вас дратівливими і слабкими.

Натомість емоційний голод зазвичай з'являється раптово, скоріш за все, у відповідь на якісь негативні емоції: нудьгу, стрес, самотність тощо.

Ваше тіло насправді не голодне. Воно шукає припливу гормону гарного самопочуття дофаміну, який ви можете отримати, вживаючи певну їжу, а саме перероблені вуглеводи. Вони, як правило, викликають більший викид дофаміну, тому більшість людей жадають їх,

– пояснила докторка Хайме Харпер.



Іноді люди їдять через нудьгу, а не через реальний голод / Фото Pexels

Почніть харчуватися усвідомлено

Прищепити собі цю звичку може бути непросто, особливо у випадку, якщо ви протягом багатьох років реагували на емоційний голод. Та усвідомлене харчування може допомогти налагодити зв'язок між вашим розумом та тілом.

Весь концепт усвідомленого харчування зосереджений на уважності до їжі, яку ви споживаєте. Важливо обдумувати, чи справді ви голодні, перед тим, яки ви починаєте їсти. Також спробуйте залишатися зосередженими на вечері чи обіді й не відволікатися на інші думки під час того, як ви їсте.

Якщо ви вирішили з'їсти якусь їжу, насолоджуйтеся нею і не думайте ні про що інше, аж поки не насититеся. Щоправда, дослідження показали досить суперечливі результати щодо того, чи допоможе така техніка схуднути, проте вона точно принесе користь вашому здоров'ю.

Ведіть харчовий журнал

Уважність до їжі може допомогти вам набути ще однієї корисної звички – вести щоденник, у якому ви будете записувати усі продукти, які їсте протягом дня.

Це допомагає визначити провокаційну їжу, особливо ту, яку ви зазвичай їсте без реальної причини,

– розповіла дієтологиня Ханна Кощак.



Ведення харчового журналу допоможе контролювати кількість їжі / Фото Pexels

Так ви зможете відмовитися від цукерок, до яких мимоволі тягнетеся під час роботи, або висококалорійного лате, яке купили тільки тому, що помітили гарну кав'ярню за рогом. Експертка переконана, що навіть за два тижні ведення щоденника ви помітите значний результат.

Їжте менше продуктів з високим рівнем обробки

Людський організм по-різному реагує на цільну та оброблену їжу. Тож спробуйте уникати запакованих продуктів, на яких написаний довжелезний перелік інгредієнтів, частину з яких неймовірно складно вимовити. Вчені довели, що люди, які їдять багато обробленої їжі, вживають на 500 калорій більше щодня за тих, хто їсть цільні продукти.

Їжа з високим рівнем обробки також провокує ожиріння та низку інших проблем зі здоров'ям.