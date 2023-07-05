Все мы любим сочную и освежающую клубнику уникальную своим вкусом. Клубника уже давно известна своими многочисленными полезными свойствами. В ней содержатся важные витамины.

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Чтобы извлечь пользу для здоровья, важно употреблять оптимальное количество клубники каждый день.

Какая польза от клубники

Клубника – это источник важных питательных веществ. Ягоды содержат мало калорий и много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. В одной чашке клубники содержится около 50 калорий, 3 г клетчатки, 12 граммов углеводов, а также большое количество витамина С, марганца и фолата.

Клубника содержит антоцианы — мощные антиоксиданты, которые придают ей яркий красный цвет и поддерживают в норме сердечно-сосудистую систему, предотвращают рак и диабет.

5 причин есть каждый день клубнику

Содержащиеся в клубнике антиоксиданты снижают риск хронических заболеваний, такие как болезни сердца и некоторые виды рака.

Клубника содержит соединения, которые помогают регулировать кровяное давление, уменьшают воспаление и улучшают общее состояние здоровья сердца. Регулярное употребление клубники поможет снизить риск сердечных заболеваний.

Содержащиеся в клубнике антиоксиданты потенциально улучшают память и когнитивные функции. Низкий гликемический индекс клубники делает ее отличным выбором ягоды для людей с диабетом и тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови.

Высокое содержание клетчатки в клубнике способствует здоровому пищеварению, помогает поддерживать здоровый вес, снижает риск запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом.



Клубнику можно есть каждый день / Фото из Southern Living

Риски от чрезмерного потребления клубники

Несмотря на то, что клубника содержит много полезных свойств, важно обращать внимание на риски, связанные с чрезмерным потреблением.

Учтите, что неорганическая клубника может содержать остатки пестицидов, которые в случае употребления в больших количествах могут губительно отразиться на здоровье. Рекомендуется выбирать органическую клубнику, чтобы нанести как можно меньше вреда организму. Клубника может вызвать аллергию у малого процента людей.

Сколько клубники можно есть каждый день

Безопасным и полезным считается включение в ежедневный рацион от одной до двух чашек (150-300 граммов) свежей клубники.

Такое количество клубники обеспечит необходимую порцию питательных веществ и не превысит рекомендованное количество калорий.

Это количество обеспечивает значительную порцию необходимых питательных веществ без превышения рекомендуемого количества калорий.