Вот как разносить давящую обувь: она будет сидеть на ноге идеально

Часто случается так, что обувь, которую вы приобрели в магазине, оказывается не такой удобной, как казалось сначала. Но это не значит, что вам придется его выбросить, ведь есть способы разносить пару туфель или сапог.

Конечно, далеко не всю обувь можно поправить. Если ваши осенние ботинки стали вам мало на три размера, лучше просто купить новую пару. Но если для комфорта не хватает всего сантиметра, вы можете воспользоваться одним из трюков, предлагаемых экспертом Лизой Милбранд.

Интересно Этот обычный фрукт помогает худеть и улучшает кожу.

Приложите тепло

Для того чтобы растянуть кожаную обувь, вам может понадобиться фен и толстые носки – всего эти два предмета могут решить всю проблему. Прежде всего наденьте пару толстых носков под обувь, а затем направьте фен на узкие места, чтобы размягчить кожу.

Обычно нужно всего несколько минут, чтобы добиться желаемого результата. Впрочем, не забывайте двигать феном, потому что длительное воздействие горячего сухого воздуха может повредить вашу обувь.

Используйте лед

Лед может быть таким же эффективным, как и тепло. Для того чтобы воспользоваться этим способом, вам нужно наполнить пакет водой и положить его в то место обуви, где она слишком плотно прилегает к ноге.

Поместите обувь в морозилку, а когда вода замерзнет, она расширится, и таким образом ваша обувь растянется.



Вода при замерзании может расширить обувь / Фото Pexels

Отнесите к профессионалам

Если ваша пара обуви дорогая или деликатная, лучше не пытаться растянуть ее самостоятельно, а гораздо лучшим вариантом будет обратиться в мастерскую по ремонту обуви.

Мастер может произвести корректировку любой пары обуви так, что она будет сидеть на ноге идеально.

Как подобрать обувь, чтобы она не была малой

Конечно, лучший способ решить проблему – предотвратить ее появление. Вы должны знать, как подобрать такую обувь, которая не будет давить и идеально сядет на стопу. Убедитесь, что в паре обуви, которую вы приобретаете, есть сантиметр свободного пространства – примерно на ширину вашего указательного пальца.

Кроме того, лучше покупать обувь ближе к вечеру – в это время суток ваши ноги более отечны, и так вы подберете более оптимальный размер. Не стесняйтесь походить по магазину несколько минут, и если вы почувствуете, что ботинок давит хоть в одном месте, не покупайте эту обувь.

А уже после покупки новой обуви вы можете несколько часов походить по ковру у себя дома. Первые дни старайтесь одевать под обувь толстые носки или даже несколько пар – так вы сможете точно избежать натертостей и волдырей.