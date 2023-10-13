Ось як розносити взуття, що тисне: воно сидітиме на нозі ідеально

Часто трапляється так, що взуття, яке ви придбали у магазині, виявляється не таким зручним, як здавалося спочатку. Та це не означає, що вам доведеться його викинути, адже існують способи розносити пару туфель чи чобіт.

Звісно, далеко не все взуття можна виправити. Якщо ваші осінні черевики стали вам замалі на три розміри, краще просто купити нову пару. Та якщо для комфорту не вистачає всього сантиметра, ви можете скористатися одним з трюків, які пропонує експертка Ліза Мілбранд.

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Прикладіть тепло

Для того, щоб розтягти шкіряне взуття, вам може знадобитися фен та товсті шкарпетки – всього ці два предмети можуть вирішити усю проблему. Перш за все одягніть пару товстих шкарпеток під взуття, а потім направте фен на завузькі місця, щоб розм'якшити шкіру.

Зазвичай потрібно всього кілька хвилин, щоб досягти бажаного результату. Втім, не забувайте рухати феном, бо тривалий вплив гарячого сухого повітря може й пошкодити ваше взуття.

Використайте лід

Лід може бути таким самим ефективним, як і тепло. Для того, щоб скористатися цим способом, вам потрібно наповнити пакет водою та покласти його у те місце взуття, де воно надто щільно прилягає до ноги.

Помістіть взуття в морозилку, а коли вода замерзне, вона розшириться, і таким чином ваше взуття розтягнеться.



Вода під час замерзання може розширити взуття / Фото Pexels​

Віднесіть до професіоналів

Якщо ваша пара взуття дорога або делікатна, краще не намагатися розтягти її самостійно, натомість набагато кращим варіантом буде звернутися до майстерні з ремонту взуття.

Майстер може зробити коригування будь-якої пари взуття так, що воно сидітиме на нозі ідеально.

Як підібрати взуття, щоб воно не було замалим

Звісно, найкращий спосіб розв'язати проблему – попередити її появу. Ви маєте знати, як підібрати таке взуття, яке не буде тиснути та ідеально сяде на стопу. Переконайтеся, що у парі взуття, яке ви купуєте, є сантиметр вільного простору – приблизно на ширину вашого вказівного пальця.

Окрім того, найкраще купувати взуття ближче до вечора – у цей час доби ваші ноги більш набряклі, і так ви підберете більш оптимальний розмір. Не соромтеся походити по магазину кілька хвилин, і якщо ви відчуєте, що черевик тисне хоч в одному місці, не купуйте це взуття.

А вже після покупки нового взуття ви можете кілька годин походити по килиму у себе вдома. Перші дні намагайтеся одягати під взуття товсті шкарпетки чи навіть кілька пар – так ви точно зможете уникнути натертостей та пухирів.