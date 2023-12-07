Оливье можно сделать полезным: замените эти 3 ингредиента

Трудно представить празднование Нового года или иного зимнего праздника без традиционного салата Оливье. Но сочетание не очень полезных продуктов в нем может привести к осложнениям пищеварения или набору лишнего веса.

Если вы хотите сделать застолье более диетическим и здоровым, вы можете изменить классический рецепт салата Оливье. Блюдо не потеряет привычный вкус и порадует гостей, и вы сможете есть его, не беспокоясь о последствиях.

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Чем вредно Оливье

Наибольшую опасность для вашей фигуры в салате Оливье представляют следующие ингредиенты: майонез, вареная колбаса и маринованные огурцы. Все они содержат некоторые вещества, которые точно не повлияют хорошо на ваше здоровье.

Например, по данным Министерства сельского хозяйства США, в майонезе, который вы покупаете в магазине, обычно содержится 94 калории – и это только на одну столовую ложку, а в салате их точно окажется гораздо больше. Кроме того, в майонезе содержится и 10,3 грамма жира, из которых 1,6 грамма – насыщенные. Может казаться, что это не так уж много, однако это достаточно большое количество для порции такого размера.

Что касается вареной колбасы – несмотря на то, что она считается одним из самых безопасных видов колбас, все же следует максимально ограничить ее в своем рационе, ведь она содержит достаточно много калорий и жиров.

Маринованные огурцы, по данным WebMD, переполненные солью. Только в одном небольшом маринованном огурце содержится более 2/3 рекомендуемого суточного количества натрия. Вы могли и не догадываться, насколько вредное избыточное количество соли в организме – она может привести к повышению кровяного давления, повысить вероятность инфаркта, инсульта, диабета и заболевания почек.

Натрий тоже может и вымывать кальций из костей и ослабить их, и, как следствие, вы будете более склонны к различным переломам.

Чем заменить майонез в Оливье

Если для вас не принципиально сохранить оригинальный вкус салата, вы можете заправить Оливье сметаной вместо майонеза. Также можно использовать домашний йогурт с жирностью в 2,5%.

Еще один вариант, который подойдет для большинства людей – изготовить домашний майонез. Вы будете удивлены, но он может быть даже полезным. Дело в том, что домашний майонез состоит только из трех ингредиентов – яиц, масла и уксуса.



Майонез можно изготовить дома / Фото Pexels

Яйца – абсолютно здоровая пища, и в Американской кардиологической ассоциации даже рекомендуют употреблять по одному яйцу в день, ведь продукт является важной частью сбалансированного рациона.

Природные масла полезны для здоровья в ограниченных количествах. Единственный сомнительный ингредиент майонеза – это уксус. Однако диетология Джанет Рене посоветовала использовать вместо него свежий лимонный сок. Это не повлияет на вкус, однако сделает конечный продукт более здоровым и полезным.

Чем заменить вареную колбасу в салате

Для того чтобы ваш салат Оливье был более полезным, вы можете заменить один из главных его атрибутов, вареную колбасу, на не менее вкусный и даже более питательный вариант – вареную куриную грудку или вареную индейку. Это мясо будет не только диетическим, но и наполненным белком и другими питательными веществами.

Что положить в Оливье вместо маринованных огурцов

Маринованные огурцы в салате можно заменить на квашеные – это не сильно повлияет на вкус, однако в салате будет гораздо меньше соли. Ферментированные продукты, которыми и есть окошки, могут даже положительно повлиять на здоровье кишечника. Они также способствуют хорошему пищеварению и даже могут облегчить мышечные судороги.

Полезны квашеные огурцы будут и для похудения – это низкокалорийный продукт, в котором достаточно много воды, а это поможет вам быстрее почувствовать сытость.

Как сделать Оливье более здоровым

Если вы добавляете в свой салат консервированный горошек, его можно заменить на замороженный. Так вы уменьшите количество консервантов в блюде и сделаете его более полезным. Для того чтобы использовать мороженый горошек, просто залейте его кипятком на некоторое время, и сразу же после этого добавляйте в салат.



Оливье может быть полезным блюдом / Фото Pexels

Еще одна корректива, которую можно внести в рецепт Оливье – добавлять в него меньше картофеля. Ее количество можно также разбавить вареным сельдереем или кислыми яблоками. Для того чтобы добавить Оливье и яркого вкуса, и дополнительную порцию витаминов, можно покрошить в салат немного болгарского перца.

Ну и напоследок – даже с самым полезным рецептом есть Оливье нужно в меру. Не стоит потреблять больше 50 – 70 граммов за раз (то есть две столовые ложки).