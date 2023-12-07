Если вы любите на завтрак просто перекусывать батончиком или пить кофе, пора заменить эти продукты более здоровыми, которые помогут поддерживать иммунную систему зимой. О том, какие завтраки наиболее полезны, рассказал доктор медицинских наук Джерри Бруггеман.

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Смузи с куркумой и цитрусовыми

В сезон гриппа смузи может стать неплохим завтраком, который даст вам не только энергию, но и нужные питательные вещества.

В смузи содержится:

269 калорий;

4 грамма жира;

5 г белка;

54 грамма углеводов.

Кроме того, в этом напитке вы можете найти и 10 граммов клетчатки – а это почти половина рекомендованной нормы в день для взрослого человека. Добавлять в смузи можно целый апельсин или несколько мандаринов, и так смузи становится обогащенным витамином C – питательным веществом, помогающим поддерживать здоровую иммунную систему.

За данным NIH, цитрусовые также могут бороться и с воспалениями в организме. Всего один большой апельсин может обеспечить более 100% ежедневной рекомендованной нормы витамина C, поэтому его также следует добавить в рацион.

Пряные тосты с нутом и авокадо

Тосты из авокадо – это едва ли не идеальный эстетический завтрак. Впрочем, он не только красиво смотрится на тарелке, но и будет очень полезен для организма. В идеальном рецепте тостов сочетается достаточно много пряностей и специй, чтобы создать привлекательный вкус и аромат.

В тостах из авокадо содержится:

362 калории;

12 граммов белка;

11 граммов клетчатки.

И если вам интересно, чем полезен нут – в нем содержится особенно много витамина B6, который точно поможет поддерживать иммунную систему. Кроме того, в клинике Майо утверждают, что нут может также отлично влиять на работу мозга и поддерживать нервную систему – также из-за витамина B6.

Бутерброд с яйцом и шпинатом

Если вы ищете интересные и питательные рецепты бутербродов, этот подойдет просто идеально. Для наиболее насыщенного вкуса и максимальной пользы вы можете соединить козий сыр, грибы портобелло, куриные яйца и шпинат. К тому же следует использовать не белый, а целозерновой хлеб – ведь это самый полезный его вид.

С помощью цельнозернового хлеба и шпината вы насытите свой завтрак клетчаткой, а яйца дадут нужный белок. Кроме того, в шпинате содержится много железа, а это питательное вещество также очень нужно организму в холодную погоду.



Яйца и шпинат могут дать нужное количество клетчатки и белка / Фото Pexels

Вы могли не задумываться о том, чем чреват дефицит железа, однако он может привести к усталости, слабости и нарушения иммунной функции, а это делает вас более восприимчивыми к болезням.

Но яйца в бутерброде будут не менее важным дополнением. На вопрос, а чем же полезны яйца, ответ прост – это полноценный источник белка, содержащий все 9 незаменимых аминокислот, необходимых для развития, роста и восстановления. Важно употреблять эти аминокислоты в пищу, ведь организм не может производить их самостоятельно.

Овсяные кексы с вареньем и арахисовым маслом

Сладкие завтраки также могут быть полезны, если объединить в них здоровые продукты, богатые разнообразными питательными веществами. А в этом завтраке можно объединить 4 вкусных продукта: желе, арахисовое масло, овсяные хлопья и кексы.

Арахисовое масло полезно тем, что содержит немало витамина E, который может повышать иммунитет. Кроме того, он имеет также антиоксидантные свойства, которые помогают защитить организм от воспаления.

Кекс из ветчины и яйца

Если вы хотите позавтракать и оставаться сытыми вплоть до обеда, сочетание ветчины и яиц – это один из лучших вариантов. Приготовление не занимает много времени, однако в одной порции блюда вы получите 19 граммов белка и 8 граммов здоровых жиров.

В этих продуктах содержится селен, а он также помогает укреплять иммунную систему. Селен играет очень важную роль в функциях иммунных клеток и помогает бороться с воспалением.