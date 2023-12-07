Олів'є можна зробити корисним: замініть ці 3 інгредієнти

Важко уявити святкування Нового року чи іншого зимового свята без вже традиційного салату Олів'є. Та поєднання не надто корисних продуктів у ньому може призвести до ускладнень травлення чи набору зайвої ваги.

Якщо ви хочете зробити застілля більш дієтичним та здоровим, ви можете дещо змінити класичний рецепт салату Олів'є. Страва не втратить звичний смак та порадує гостів, і ви зможете їсти її, не переймаючись про наслідки.

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Чим шкідливе Олів'є

Найбільшу небезпеку для вашої фігури у салаті Олів'є представляють такі інгредієнти: майонез, варена ковбаса та мариновані огірки. Усі вони містять деякі речовини, які точно не вплинуть позитивно на ваше здоров'я.

Наприклад, за даними Міністерства сільського господарства США, у майонезі, який ви купуєте у магазині, зазвичай міститься 94 калорії – і це тільки на одну столову ложку, а у салаті їх точно опиниться значно більше. Окрім того, у майонезі міститься і 10,3 грама жиру, з яких 1,6 грама – насичені. Може здаватися, що це не так і багато, проте це досить велика кількість для порції такого розміру.

Що ж до вареної ковбаси – попри те, що вона вважається одним з найбезпечніших видів ковбас, варто все ж максимально обмежити її у своєму раціоні, адже вона містить досить багато калорій та жирів.

Мариновані огірки, за даними WebMD, переповнені сіллю. Тільки у одному невеликому маринованому огірку міститься більше, ніж 2/3 рекомендованої добової кількості натрію. Ви могли й не здогадуватися, наскільки шкідлива надмірна кількість солі в організмі – вона може призвести до підвищення кров'яного тиску, підвищити ймовірність інфаркту, інсульту, діабету та захворювання нирок.

Натрій також може й вимивати кальцій з кісток та послабити їх, і, як наслідок, ви будете більш схильні до різноманітних переломів.

Чим замінити майонез у Олів'є

Якщо для вас не принципово зберегти оригінальний смак салату, ви можете заправити Олів'є сметаною замість майонезу. Також можна використати домашній йогурт із жирністю у 2,5%.

Та ще один варіант, який підійде для більшості людей – виготовити домашній майонез. Ви будете здивовані, та він навіть може бути корисним. Річ у тому, що домашній майонез складається тільки з трьох інгредієнтів – яєць, олії та оцту.



Майонез можна виготовити вдома / Фото Pexels

Яйця є абсолютно здоровою їжею, і в Американській кардіологічній асоціації навіть рекомендують вживати по одному яйцю на день, адже цей продукт є важливою частиною збалансованого раціону.

Природні олії також корисні для здоров'я в обмежених кількостях. Єдиний інгредієнт майонезу, який є сумнівним – це оцет. Проте дієтологиня Джанет Рене порадила використовувати замість нього свіжий лимонний сік. Це не вплине на смак, проте зробить кінцевий продукт більш здоровим та корисним.

Чим замінити варену ковбасу в салаті

Для того, щоб ваш салат Олів'є був більш корисним, ви можете замінити один з головних його атрибутів, варену ковбасу, на не менш смачний і навіть більш поживний варіант – варену курячу грудку або варену індичку. Це м'ясо буде не тільки дієтичним, але і наповненим білком та іншими поживними речовинами.

Що покласти в Олів'є замість маринованих огірків

Мариновані огірки у салаті можна замінити на квашені – це не надто сильно вплине на смак, проте у салаті буде набагато менше солі. Ферментовані продукти, якими і є квашені огірки, можуть навіть позитивно вплинути за здоров'я кишківника. Вони також сприяють хорошому травленню та навіть можуть полегшити м'язові судоми.

Корисними квашені огірки будуть і для схуднення – це низькокалорійний продукт, у якому є досить багато води, а це допоможе вам швидше відчути ситість.

Як зробити Олів'є більш здоровим

Якщо ви додаєте у свій салат консервований горошок, його також можна замінити на заморожений. Так ви зменшите кількість консервантів у страві та зробите її більш корисною. Для того, щоб використати морожений горошок, просто залийте його окропом на деякий час, і відразу ж після цього додавайте до салату.



Олів'є може бути корисною стравою / Фото Pexels

Ще одна коректива, яку можна внести до рецепта Олів'є – додавати до нього менше картоплі. Її кількість можна також розбавити вареною селерою або кислими яблуками. Для того ж, щоб додати Олів'є і яскравого смаку, і додаткову порцію вітамінів, можна покришити до салату трохи болгарського перцю.

Ну і наостанок – навіть з найбільш корисним рецептом їсти Олів'є потрібно в міру. Не варто споживати більше, ніж 50 – 70 грамів за раз (тобто дві столові ложки).