В последние годы домашняя флора становится все популярнее. Ставить растения на книжные полки нужно не только для создания приятного интерьера, но и для улучшения здоровья.

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Какие растения нужно покупать

Врачи убеждены, что растения могут быть полезны для здоровья, и даже просто времяпрепровождение рядом с ними может оказать положительное влияние на человека.

Когда мы говорим о лечении человека в целом, мы имеем в виду заботу о теле, эмоциях и духе; растения могут касаться каждой из этих важных областей,

– поделилась врач-натуропатка Эми Ротенберг.

Но некоторые из комнатных растений могут быть полезнее других. Попытайтесь поставить в своей квартире хлорофитум хохлатый – это растение не требует большого опыта в выращивании и сложного ухода.

Цветок имеет узкие листья, напоминающие кавычки пауков. Известно, что они очищают воздух и могут удалить до 95% токсичного формальдегида.

Еще один полезный в домохозяйстве цветок – спатифиллум. Эти комнатные растения цветут и достаточно привлекательны, а также не требуют большого ухода.



Комнатные растения очищают воздух / Фото Pexels

Лилии мира, как еще их называют, могут расти годами и непрерывно выбрасывать большие белые цветы; им не нужно много света, поэтому они идеально подходят для затененных комнат.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Попытайтесь поставить у себя на подоконнике и змеиное растение, которое еще издавна известно под названием "тещин язык". Этот цветок имеет высокие вертикальные листья и нуждается в поливе только время от времени, когда почва пересыхает. Змеиное растение не только удаляет токсины из воздуха, но и помогает избавиться от плесени и конденсата.