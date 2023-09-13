Во время стирки вашего постельного белья вы не должны забывать и о подушках, ведь эта часть вашего постельного белья может хранить немало микробов, грязи и пыли.

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Как часто нужно стирать подушки

Вы могли об этом не догадываться, однако ваши подушки нужно стирать каждую неделю или две. Не забывайте о стирке наволочек с такой же регулярностью, ведь это обеспечит чистоту, свежесть и может улучшить состояние вашей кожи и сна.

Большинство людей стирают подушки в стиральной машине, однако не для всех изделий подходит такая стирка. Первое, что вы должны сделать, это проверить этикетку и убедиться, что ваши подушки можно класть в машинку.

К счастью большинство подушек из пуха и волокнистого наполнителя не повредятся от этого. Но не забывайте, что для того чтобы стиральная машина была сбалансированной, вам нужно класть сразу две подушки.



Не все подушки можно стирать в машинке / Фото Pexels

Если вы не можете найти этикетку или обрезали ее раньше, вы можете воспользоваться этой пошаговой инструкцией.

Как правильно стирать подушки

О том, как правильно стирать подушки, рассказала эксперт по уборке Кэролин Форте. Прежде всего, выберите щадящий цикл и используйте теплую, а не горячую воду. Кроме того, добавьте еще один цикл полоскания холодной водой. Используйте небольшое количество моющего средства.

Для того чтобы просушить подушки, их нужно периодически разрыхлять и переворачивать, чтобы они не сбились.

Если же у вас есть подушка, наполненная поролоном, ее стирка может быть несколько сложнее. Такие подушки нельзя чистить в стиральной машине, так что вам придется делать это вручную.

Прежде всего снимите чехлы с подушек и постирайте отдельно. Пропылетесь обе стороны подушки, чтобы избавиться от пыли. Процедура должна длиться 20 минут, чтобы вы добились наилучшего результата. Если на подушке грязные участки, точечно очистите их тканью, смоченной в мягком мыльном растворе. После этого промойте пятно влажными салфетками.

Перед тем как поворачивать подушку на диван или кровать, дайте ее полностью высохнуть на воздухе.