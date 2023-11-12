5 продуктов, которые нужно есть для хорошего сна: советы эксперта

Многие не получают достаточно отдыха в течение ночи: некоторые из-за напряженного графика, а некоторые и из-за другой распространенной проблемы – бессонницы. И это заболевание может привести к бесчисленному количеству неприятных последствий для здоровья.

От различных расстройств сна страдает больше людей, чем вы можете себе представить. Но улучшить качество ночного отдыха можно, наладив свой рацион и употребляя полезные продукты. Эксперт по сну доктор Кеннет Райт рассказал, какую именно еду следует есть.

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Киви

Киви может быть известен своей жесткой кожурой с ворсом и кислым вкусом, однако этот фрукт также потенциально может повлиять на ваш сон. Исследования показывают, что взрослые, регулярно употреблявшие киви в течение четырех недель, ощутили улучшение в своем сне.

Кроме того, киви богат и разнообразны питательные вещества и витамины и точно принесет немало пользы организму.

Арахис

С вашим циклом сна и бодрствования тесно связана аминокислота триптофана – она действует как предшественник нейромедиатора серотонина. И эту аминокислоту можно найти во многих продуктах, в том числе и в арахисе, индейке, яйцах и молоке.

И некоторые эксперименты показывают, что продукты, влияющие на доступность триптофана, наиболее полезны для отладки сна.

Грибы

Грибы – это невероятно полезные для организма продукты, особенно в осеннее время. В них естественно содержится витамин D, а в грибах, обработанных ультрафиолетовым светом, могут обеспечить до 46% суточной нормы этого витамина.



Грибы очень полезны для хорошего сна / Фото Pexels

Часто именно недостаточное количество витамина D приводит к различным расстройствам сна – его нехватке, низкому качеству сна или короткой продолжительности отдыха.

Йогурт

В сыворотке молочных продуктов можно найти белок альфа-лактальбуним, а он может снизить утреннюю сонливость и повысить вашу энергию на утро после употребления йогурта.

Кроме того, в молочных йогуртах можно найти кальций, который необходим для засыпания, а если в вашем организме недостаточно этого питательного вещества, вы не сможете получить восстановительный сон.

Помидоры

Конечно, количество мелатонина в помидорах может изменяться в зависимости от сезона и видов помидоров, но они все равно считаются очень полезными для сна. Одно исследование показало, что женщины, которые ели по 250 граммов помидоров за два часа до сна, спали гораздо лучше тех, которые этого не делали.