5 продуктів, які треба їсти для хорошого сну: поради експерта

Чимало людей не отримують достатньо відпочинку протягом ночі: деякі через напружений графік, а деякі і через іншу поширену проблему – безсоння. І це захворювання може призвести до незліченної кількості неприємних наслідків для здоров'я.

Від різноманітних розладів сну страждає більше людей, ніж ви можете собі уявити. Та покращити якість нічного відпочинку можна, якщо налагодити свій раціон та вживати корисні продукти. Експерт зі сну доктор Кеннет Райт розповів, яку саме їжу варто їсти.

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Ківі

Ківі може бути відомий вам своєю жорсткою шкіркою з ворсом та кислим смаком, проте цей фрукт також потенційно може вплинути на ваш сон. Дослідження показують, що дорослі, які регулярно вживали ківі протягом чотирьох тижнів, відчули покращення у своєму сні.

Окрім того, ківі багате та різноманітні поживні речовини та вітаміни і точно принесе чимало користі організму.

Арахіс

З вашим циклом сну і неспання міцно пов'язана амінокислота триптофан – вона діє як попередник нейромедіатора серотоніну. І цю амінокислоту можна знайти в багатьох продуктах, зокрема і в арахісі, індичці, яйцях та молоці.

І деякі експерименти показують, що продукти, які впливають на доступність триптофану, найбільш корисні для налагодження сну.

Гриби

Гриби – це неймовірно корисні для організму продукти, особливо в осінню пору. В них природно міститься вітамін D, а в грибах, що були оброблені ультрафіолетовим світлом, можуть забезпечити до 46% добової норми цього вітаміну.



Гриби дуже корисні для хорошого сну / Фото Pexels

Часто саме недостатня кількість вітаміну D призводить до різноманітних розладів сну – його недостачі, низької якості сну чи короткої тривалості відпочинку.

Йогурт

У сироватці молочних продуктів можна знайти білок альфа-лактальбунім, а він може знизити ранкову сонливість та підвищити рівень вашої енергії на ранок після вживання йогурту.

Окрім того, у молочних йогуртах можна знайти кальцій, який потрібний для засипання, а якщо у вашому організмі недостатньо цієї поживної речовини, ви не зможете отримати відновлювальний сон.

Помідори

Звісно, кількість мелатоніну в помідорах може змінюватися в залежності від сезону та видів помідорів, та вони все одно вважаються дуже корисними для сну. Одне дослідження показало, що жінки, які їли по 250 грамів помідорів за дві години до сну, спали набагато краще за тих, які цього не робили.