Если вы имеете выступающий живот и хотите от него избавиться, сделать это может быть легче, чем вы себе представляли. Прежде всего, убедитесь, что вы выполняете упражнения регулярно, ведь только так вы сможете добиться желаемого результата.

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Касание пяток

Для того чтобы растянуть мышцы живота и привести в тонус косые мышцы, вам отлично подойдет упражнение, которое называется "прикосновения к пяткам".

Технически говоря, прикосновения пятками, также известные как чередование пяток, являются изолирующим упражнением, поскольку они включают движение только в одном суставе – позвоночнике. Однако, поскольку происходит два движения одновременно, прикосновения к пятам фактически работают одновременно с несколькими важными основными мышцами,

– поделился эксперт по тренировкам Патрик Дейл.

Для того чтобы выполнить упражнение, вам не понадобится дополнительное снаряжение. Все, что вам нужно, это лечь на пол и согнуть колени, расставив ноги немного шире плеч.

Вытяните руки вниз ладонями внутрь. После этого вам нужно следовать таким шагам.

Вдохните и поверните туловище влево, чтобы левой рукой коснуться левой пятки. Вам нужно задержаться в этом положении на несколько мгновений.

Медленно вернитесь в исходное положение. В это время вы должны выдохнуть.

Выполните то же упражнение, но на этот раз прикасайтесь правой пятки правой рукой.

Повторять такую тренировку необходимо 30 раз.



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Обычная планка на локтях

Если вы хотите достичь плоского живота и тонкой талии, то планка – это упражнение, которое вам просто необходимо. Убедитесь, что вы выполняете ее регулярно, и очень быстро заметите результат.

Для того чтобы выполнять это упражнение, вам понадобится немного места и коврик для йоги.

Сначала поставьте предплечье на коврик и сравните локти на уровне плеч. Ваши руки должны разместиться параллельно всему вашему телу. Выпрямите шею и хребет и расположите голову так, чтобы смотреть в одну точку примерно за 30 сантиметров перед руками.

Учтите, что ваша голова должна расположиться на одной линии со спиной. Попытайтесь удерживать такое положение в течение 20 секунд. Если это покажется слишком простым, постепенно увеличивайте время пребывания в планке.