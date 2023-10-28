Как сделать волосы шелковистыми дома: 5 советов стилистов

Если ваши волосы из-за осенней неприятной погоды выглядят не лучшим образом, подумайте над тем, чтобы воспользоваться некоторыми советами стилистов и улучшить их состояние. Вы и не заметите, как ваши пряди снова засверкают!

Наверное, в каждой рекламе шампуня вам приходилось видеть невероятно гладкие, шелковистые волосы. Вы могли подумать, что достичь этих упругих, сверкающих локонов можно только в салоне, однако это не так. О том, как сделать свои волосы более привлекательными, рассказала мастер-парикмахер Дона Джарвис.

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Правильно мойте голову

Уход за вашими волосами начинается еще на этапе мытья головы. И чтобы оно осталось блестящим и здоровым, ограничьте мойку всего двумя-тремя разами в неделю.

Кроме того, убедитесь, что ваши средства по уходу за волосами, а именно шампунь и кондиционер, не содержат сульфатов. Также старайтесь избегать использования слишком горячей воды; после того, как закончите намыливать голову, закончит мытье ополаскиванием прохладной водой.

Этот простой шаг поможет закрыть кутикулу волос и удержать влагу, оставляя волосы глянцевыми и гладкими.

Не используйте фен сразу

Если ваши волосы очень мокрые, вам понадобится больше времени, чтобы высушить их, а длительное тепло может привести к повреждению локонов. Вместо этого попробуйте не сушить волосы сразу, а завернуть их в тюрбан из полотенца.

Это поможет высушить волосы почти полностью без какой-либо термообработки.

Используйте сыворотку

Когда вы ходите делать укладку в салон, вы могли замечать, что после использования фена вам на волосы наносят финишную сыворотку. Именно она помогает мгновенно обрести этот блестящий вид. Для того, чтобы ваши волосы выглядели как можно лучше, вам следует найти сыворотку на основе силикона.

Правильно расчесывайте волосы

Расчесывание волос – это та процедура, которую вы должны выполнять каждый день, ведь она чрезвычайно важна для вашего красивого вида. Впрочем, делать это тоже нужно, соблюдая определенные правила.

Если ваши волосы влажные, используйте расческу с широкими зубцами вместо стандартной щетки для волос. Кроме того, не забывайте и о том, что волосы нужно всегда чесать от корней до кончиков, чтобы природные масла распределились равномерно по всей длине.



Расчесывать волосы нужно регулярно / Фото Pexels

Самое частое расчесывание поможет не мыть голову слишком часто, что может привести к чрезмерной сухости и тусклости.

Еженедельно используйте маску

Для того, чтобы достичь гладких и мягких волос, глубокое кондиционирование является ключевым. Так что использовать маску для волос еженедельно может быть неплохим стартом. Впрочем, делать это чаще не стоит, ведь это сделает волосы тяжелыми и жирными, а не упругими и блестящими.