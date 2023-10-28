Як зробити волосся шовковистим вдома: 5 порад стилістів

Якщо ваше волосся через осінню неприємну погоду виглядає не найкращим чином, подумайте над тим, щоб скористатися деякими порадами стилістів та покращити його стан. Ви й не помітите, як ваші пасма знову заблищать!

Певно, в кожній рекламі шампуню вам доводилося бачити неймовірно гладке, шовковисте волосся. Ви могли подумати, що досягти цих пружних, блискучих локонів можна тільки в салоні, проте це не так. Про те, як зробити своє волосся більш привабливим, розповіла майстриня-перукарка Дона Джарвіс.

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Правильно мийте голову

Догляд за вашим волоссям починається ще на етапі миття голови. І щоб воно залишилося блискучим та здоровим, обмежте миття всього двома-трьома разами на тиждень.

Окрім того, переконайтеся, що ваші засоби для догляду за волоссям, а саме шампунь та кондиціонер, не містять сульфатів. Також намагайтеся уникати використання надто гарячої води; після того, як закінчите намилювати голову, закінчить миття ополіскуванням прохолодною водою.

Цей простий крок допоможе закрити кутикулу волосся та утримати вологу, залишаючи волосся глянцевим та гладким.

Не використовуйте фен одразу

Якщо ваше волосся дуже мокре, вам знадобиться більше часу, щоб висушити його, а тривале тепло може призвести до пошкодження локонів. Замість цього спробуйте не сушити волосся одразу, а загорнути його у тюрбан з рушника.

Це допоможе висушити волосся майже повністю без будь-якої термообробки.

Використовуйте сироватку

Коли ви ходите робити укладку до салону, ви могли помічати, що після використання фена вам на волосся наносять фінішну сироватку. Саме вона допомагає миттєво отримати цей блискучий вигляд. Для того, щоб ваше волосся виглядало якнайкраще, вам варто знайти сироватку на основі силікону.

Правильно розчісуйте волосся

Розчісування волосся – це та процедура, яку ви маєте виконувати щодня, адже вона надзвичайно важлива для вашого гарного вигляду. Втім, робити це також потрібно, дотримуючись певних правил.

Якщо ваше волосся вологе, використайте гребінець з широкими зубцями замість стандартної щітки для волосся. Окрім того, не забувайте й про те, що волосся потрібно завжди чесати від коренів до кінчиків, щоб природні олії розподілилися рівномірно по усій довжині.



Рзчісувати волосся потрібно регулярно / Фото Pexels

Саме часте розчісування допоможе не мити голову надто часто, а це може призвести до надмірної сухості та тьмяності.

Щотижня використовуйте маску

Для того, щоб досягти гладкого і м'якого волосся, глибоке кондиціювання є ключовим. Тож використовувати маску для волосся щотижня може бути непоганим стартом. Втім, робити це частіше не варто, адже це зробить волосся важким і жирним, а не пружним і блискучим.