Сыр может стать отличным дополнением к любому рациону, ведь в этом продукте много кальция и других питательных веществ. Впрочем, он может быстро портиться, поэтому выбирать его нужно внимательно.

Сыр, хоть и кажется очень простым продуктом, на самом деле имеет более 1800 видов, поэтому перед тем как делать покупку, вы должны убедиться, что правильно его выбрали и что он подойдет для ваших нужд.

Интересно Вот как выбрать свежее мясо: 3 простые правила

Попробуйте сыр перед покупкой

В отличие от многих других продуктов, сыр перед покупкой вы можете попробовать по вкусу – и именно это в большинстве случаев поможет вам отличить плохой продукт от качественного. Эксперты советуют не стесняться в магазине и просить разные сорта на дегустацию.

Я считаю, что очень важно разрешать клиентам и поощрять это делать. И клиенты должны чувствовать себя уполномоченными просить попробовать, чтобы они не чувствовали, что делают слепые инвестиции,

– рассказала эксперт по сыру Кэтлин Серино.

Спросите рекомендацию у продавца

Конечно, вы не можете быть экспертом во всем, поэтому кто, как ни продавец, может посоветовать вам вариант, который подойдет вам лучше всего. Кроме того, учитывайте и то, что именно продавцы знают, насколько свежий сыр, как о нем отзывались разные покупатели и как долго он может храниться.



Сыр может помочь выбрать продавец.

Купите хорошо хранящийся сыр

Сыры могут лежать годами или испортиться за считанные дни – все зависит от сорта и качества вашего сыра. Не забывайте также обращать внимание и на срок его годности, указанный на упаковке.

Также опытные покупатели знают, что следует остерегаться сыров, которые долго находятся и кислорода и под солнцем. Большинство сыров заворачивают в специальную бумагу, чтобы уменьшить ее порчу из-за окисления.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если вы видите, что упаковка сыра ненадежна, подумайте дважды, прежде чем покупать такой продукт.