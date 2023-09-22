Як обирати сир в магазині: 3 правила від експертів

Сир може стати чудовим доповненням до будь-якого раціону, адже в цьому продукті є багато кальцію та інших поживних речовин. Втім, він також може швидко псуватися, тому обирати його потрібно уважно.

Сир, хоч і здається дуже простим продуктом, насправді має понад 1800 видів, тож перед тим, як робити покупку, ви маєте переконатися, що правильно його обрали і що він підійде для ваших потреб.

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Спробуйте сир перед покупкою

На відміну від багатьох інших продуктів, сир перед покупкою ви можете спробувати на смак – і саме це у більшості випадків допоможе вам відрізнити поганий продукт від якісного. Експерти радять не соромитися у магазині та просити різні сорти на дегустацію.

Я вважаю, що дуже важливо дозволяти клієнтам і заохочувати це робити. І клієнти повинні відчувати себе вповноваженими просити спробувати, щоб вони не відчували, що роблять сліпі інвестиції,

– розповіла експертка з сиру Кетлін Серіно.

Запитайте рекомендацію у продавця

Звісно, ви не можете бути експертом в усьому, тож хто, як не продавець, може порадити вам варіант, який підійде для вас найкраще. Окрім того, зважайте й на те, що саме продавці знають, наскільки свіжий сир, як про нього відгукувалися різні покупці та як довго він може зберігатися.



Сир може допомогти обрати продавець / Фото Pexels​

Купуйте сир, який добре зберігається

Сири можуть лежати роками або ж зіпсуватися за лічені дні – все залежить від сорту та якості вашого сиру. Та не забувайте також звертати увагу й на термін його придатності, що вказаний на упаковці.

Також досвідчені покупці знають, що варто остерігатися сирів, які довго перебувають та кисні та під сонцем. Більшість сирів загортають у спеціальний папір, щоб зменшити його псування через окислення.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Тож якщо ви бачите, що упаковка сиру ненадійна, подумайте двічі, перш ніж купувати такий продукт.