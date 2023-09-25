Вам может показаться, что эффективность ваших тренировок зависит только от упражнений, которые вы подберете, но это не так. Ваша одежда также может вам помешать или помочь достичь поставленных целей.

После насыщенной тренировки вы будете точно испытывать удовольствие, боль в мышцах и пот. Вероятно, много пота. И одежда, которую вы носите на тренировке может серьезно повлиять на то, как вы будете чувствовать себя после нее. Как правильно его подобрать, рассказала доктор медицинских наук Кристин Крейг.

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Подберите правильную ткань

Некоторые ткани могут хорошо отводить влагу от вашего тела во время тренировки, другие же поглощают ее. И когда дело доходит до спортивного костюма, некоторые варианты могут быть лучше других. Вам может казаться, что натуральные ткани – это всегда самый лучший вариант, однако для занятий спортом может подойти и синтетика.

Существует много тканей, которые помогают поту быстро испаряться и оставляют ваше тело прохладным – в частности варианты, содержащие полипропилен.

Зато хлопок будет не лучшим выбором, ведь он очень хорошо впитывает влагу, и уже посреди тренировки ваша одежда будет мокрой и тяжелой.

Удачный крой

Убедитесь, что ваша одежда достаточно свободна и удобна – это важно для тренировок в зале. Но если вы бегаете или ездите на велосипеде, наоборот, избегайте широких брюк, которые могут путаться под ногами.



Для бега нужна узкая одежда / Фото Pexels

А для йоги и пилатеса идеально подойдут эластичные приталенные ткани, отводящие пот.

Подбирайте в соответствии с сезоном

Если вы тренируетесь на свежем воздухе, не забывайте и о том, чтобы ваша одежда не была жаркой или слишком легкой. В жару отдайте предпочтение тканям, позволяющим коже дышать, но в прохладную погоду выберите многослойную одежду, которую можно будет снять, если вам станет жарко.

Погода или время года не должны влиять на хорошее самочувствие. Для улучшения дренажной функции попробуйте Галлиум-Хеель – лекарственное средство в виде капель иммуномодулирующего, дезинтоксикационного и противовоспалительного действия. Позаботьтесь о своем здоровье и родных!

Всегда одевайтесь теплее, чем показывает термометр. Под низ наденьте одежду, впитывающую пот, а вверх – изоляционный слой. Не забывайте также прикрыть голову, уши и руки, ведь они очень восприимчивы к холоду.