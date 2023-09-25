Конечно, ваши идеальные носки могут отличаться от предпочтений и того, для каких активностей вы их используете. Впрочем, есть несколько признаков высококачественных носков, о которых вам точно необходимо знать.

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Как правильно выбрать носки

В выборе хороших носков есть больше секретов, чем вы могли подозревать. Возможно, вы уже сталкивались с некоторыми проблемами с носками: например, соскальзывающая пятка, раздражение кожи или сильное потоотделение.

Носки обычно делят на три большие категории: спортивные, повседневные и деловые. И определить, для чего предназначена та или иная пара можно благодаря сочетанию материалов или способу плетения.

Сегодня носки ткут, чтобы гарантировать, что они пригодны для целей – например, для спорта, походов или деловой одежды – и обычно включают смесь из нескольких нитей. Большинство производителей смешивают пряжу, чтобы создать правильный "рецепт" для планируемого использования,

– поделилась экспертка Джулия Келли.

Если вы ищете носки, в которых можно заниматься спортом, вам следует подобрать ребристую пару, сделанную из смеси хлопка. Также можете подобрать носки с махровой амортизацией на подошве.

Для активного времяпровождения также подойдут носки из смеси шерсти или полиэстера, потому что они хорошо впитывают влагу. Не стоит брать 100% хлопчатобумажные носки, ведь они хорошо удерживают влагу и медленно сохнут.



Спортивные носки могут быть синтетическими / Фото Pexels

Если вам нужна пара носков на каждый день, лучше всего выбирать пару из натуральных волокон. Синтетическая пряжа может сделать ваши носки более долговечными, однако если концентрация искусственной ткани слишком высока, это может повлиять на ваш комфорт.

Шерстяные носки обеспечивают отличный комфорт круглый год, а поскольку шерсть является изолятором, они теплые зимой и прохладные летом. Большинство качественных шерстяных носков теперь изготовляют из мериносовой шерсти, поэтому они не колют и не чешутся, как носки в прошлом,

– рассказала Джулия Келли.

Кроме того, убедитесь, что верх вашего носка имеет надежную резинку, чтобы носок хорошо держался на ноге. Для этого в магазине вам следует проверить, хорошо ли ножка носка растягивается.