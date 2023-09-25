Ось як підібрати ідеальний одяг для тренувань: 3 прості правила

Вам може здатися, що ефективність ваших тренувань залежить тільки від вправ, які ви підберете, проте це не так. Ваш одяг також може вам завадити чи допомогти досягти поставленої мети.

Після насиченого тренування ви точно відчуватимете задоволення, біль у м'язах та піт. Ймовірно, багато поту. І одяг, який ви носите на тренуванні може серйозно вплинути на те, як ви почуватиметеся після нього. Як правильно його підібрати, розповіла докторка медичних наук Крістін Крейг.

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Підберіть правильну тканину

Деякі тканини можуть добре відводити вологу від вашого тіла під час тренування, інші ж – поглинають її. І коли справа доходить до спортивного костюма, деякі варіанти можуть бути кращими за інші. Вам може здаватися, що натуральні тканини – це завжди найкращий варіант, проте для занять спортом може підійти й синтетика.

Існує чимало тканин, які допомагають поту швидко випаровуватися та залишають ваше тіло прохолодним – зокрема, варіанти, що містять поліпропілен.

Натомість бавовна буде не найкращим вибором, адже вона дуже добре вбирає вологу, і вже посеред тренування ваш одяг буде мокрим та важким.

Вдалий крій

Переконайтеся, що ваш одяг досить вільний та зручний – це важливо для тренувань у залі. Та якщо ви бігаєте чи їздите на велосипеді, навпаки, уникайте широких штанів, що можуть плутатися під ногами.



Для бігу потрібен вузький одяг / Фото Pexels​

А для йоги та пілатесу ідеально підійдуть еластичні приталені тканини, що відводять піт.

Підбирайте відповідно до сезону

Якщо ви тренуєтеся на свіжому повітрі, не забувайте й про те, щоб ваш одяг не був жарким чи надто легким. У спеку надайте перевагу тканинам, що дозволяють шкірі дихати, але в прохолодну погоду оберіть багатошаровий одяг, який можна буде зняти, якщо вам стане спекотно.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Завжди одягайтеся тепліше, ніж показує термометр. Під низ одягніть одяг, що вбирає піт, а нагору – ізоляційний шар. Не забувайте також прикрити голову, вуха та руки, адже вони дуже сприйнятливі до холоду.